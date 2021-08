von ag

Für Patrick Hellenschmidt ging der Wahlkampf um den Chefsessel des Rathauses jetzt im Vereinsraum der Gaststätte „Waldrast“ in die zweite Runde. Interessenten konnten mit dem Bewerber, von Beruf Kriminaltechniker und Gruppenführer bei der Hammereisenbacher Feuerwehrabteilung, persönlich und ungezwungen ins Gespräch kommen. An oberster Stelle, so Hellenschmidt, stehe für ihn stets „ein offenes Ohr“ für jeden einzelnen Bürger zu haben. Er will, wie es auch in seinem Flyer verankert ist, „Jedem Bürger eine Stimme geben“. In einem weiteren Vorhaben gelte es, die Stadt für junge Familien attraktiver zu gestalten. Dafür sollen Bauplätze und im Hinblick auf Arbeitsmöglichkeiten vor Ort Gewerbeflächen geschaffen werden. Auch an Senioren denkt der Bewerber und die Ermöglichung von betreutem Wohnen.

Laufende Projekte wie der Umbau der Schule, die Linacher Talsperre und die Erhaltung der Staumauer sollen erfolgreich zu Ende geführt werden. Im Fokus liege weiterhin der Ausbau der digitalen Infrastruktur. Bislang seien nur die Hammereisenbacher mit Breitband versorgt. Besonderes Interesse zeigt Hellenschmidt neben der Energiegewinnung durch Photovoltaikanlagen und Windrädern, die mit Rücksicht auf Bewohner und Natur bewusst aufgestellt werden sollten, an Techniken wie Biogas und Nahwärme.

Bürgermeisterwahl als Persönlichkeitswahl

In welcher Partei ein Bürgermeisterkandidat sei, betont der Kandidat, spiele keine Rolle. Entscheidend sei für die Wähler zu wissen: „Die Bürgermeisterwahl ist keine Parteiwahl. Sie ist eine Persönlichkeitswahl.“

Weitere Termine

Weitere öffentliche Wahlkampftermine bietet er am 19. August im Gasthaus „Hammer“ in Hammereisenbach, am 23. August im Vöhrenbacher Gasthof zum „Ochsen“ und am 17. und 25. September, seinem 57. Geburtstag, auf dem Marktplatz im Rathauspavillon. Wer mag, kann sein Anliegen auf einem Kärtchen in die Box Wünsche und Anregungen einwerfen. Ein Wunsch eines Absenders, so Hellenschmidt, sei etwa die weiterhin kostenlose Nutzung der Gemeindehäuser für Vereinsproben. Diesem Wunsch käme er selbstverständlich gern entgegen, sagt der Kandidat.