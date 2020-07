von Hans-Jürgen Kommert

Seit einigen Wochen bereits ist Leben eingekehrt im Dorfgemeinschaftshaus in Urach. Sechs nigerianische Asylsuchende hat die Stadtverwaltung einquartiert. Zum dritten Mal wurde der kleine Ortsteil damit zur Anlaufstelle für Geflüchtete.

Vöhrenbach Darum muss Vöhrenbach wieder mit Flüchtlingen rechnen Das könnte Sie auch interessieren

Protest für diese Unterbringung kommt von einer Organisation, die sich seit Jahren für die Belange der Asylsuchenden stark macht, dem Job Club VS, der Arbeit und Ausbildung statt Abschiebung fordert. Christian Utischill begann 2016 mit der ehrenamtlichen Arbeit mit Asylbewerbern, damals in der Unterkirnacher Unterkunft Maria Tann. Gemeinsam mit Mitstreiter Bruno Weisser und weiteren Helfern gründete er die Initiative Job Club VS. Auf Bitten von Sabine Mund habe sich Utischill mit dem Job Club VS in die Lage eingeklinkt. Er habe mit Axel Wittlinger, dem seitens der Kommune zuständigen Mitarbeiter, gesprochen.

Urach Auf dem Drahtesel durch die Schwarzwald-Idylle: Uracher wollen einen Radweg Das könnte Sie auch interessieren

Klar wendet er sich gegen die Unterbringung in Urach. Auch Maria Tann lag eher abseits, doch es gibt Unterschiede – vor allem in der Verkehrsanbindung. Schon zwei Mal sei eine solche völlig abgelegene Unterbringung in Urach gescheitert, die damaligen Asylbewerber seien letztlich im Untergrund und der Illegalität verschwunden. „Die Stadt hat daraus offenbar nichts gelernt, der Standort Urach ist für einen Urlaub hervorragend, zur Unterbringung von Flüchtlingen aber denkbar schlecht“, fällt Utischill ein vernichtendes Urteil.

Vöhrenbach Hofladen mal anders: Lebensmittel aus dem Automaten Das könnte Sie auch interessieren

Schon in Schulzeiten sei die Verbindung im öffentlichen Personennahverkehr mangelhaft, in der Ferienzeit finde dieser schlichtweg nicht statt. Hinzu komme laut Utischill, dass sich seitens der Stadt praktisch keiner wirklich kümmere – sicher auch der Entfernung wegen. Bei der Gemeindeverwaltung spreche keiner wirklich Englisch, die Nigerianer dagegen kaum Deutsch.

Das schlägt Job Club VS vor