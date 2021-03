Die Stadt Vöhrenbach hat gemeinsam mit dem Ortsverein des Roten Kreuzes seit Montag in Vöhrenbach eine Corona-Teststation für Bürgertests eingerichtet. Die Tests werden im DRK-Gebäude in der Villinger Straße 15 in Vöhrenbach durchgeführt. Die Teststation ist barrierefrei.

Kein Anlass nötig

Alle Vöhrenbacher können dort einmal pro Woche einen anlass- und kostenlosen Antigen-Schnelltest vornehmen lassen. In einer Stunde könnten 24 Personen getestet werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die nächsten Testtermine können in Absprache mit den Helfern wie folgt angeboten werden: 25. März, 17 bis 20 Uhr; 2. April, 14 bis 17 Uhr sowie 3. April von 14 bis 17 Uhr. Nach Ostern werden die regulären Termine für die Schnelltests dienstags und freitags von 15 bis 18 Uhr angeboten. Kurzfristige Änderungen bei Testterminen können der städtischen Homepage http://www.voehrenbach.de entnommen werden.

Vorher anmelden

Eine Voranmeldung zu den freiwilligen Tests ist erforderlich, und zwar mindestens zwei Tage vor dem angestrebten Testtermin beim Rathaus Vöhrenbach unter den Telefonnummern 07727/50 11 14 oder 07727/5010. Die Test-Termine sollten nur dann wahrgenommen werden, wenn man keine Krankheitssymptome aufweist.

Maske mitnehmen

Im Zweifelsfall sollte direkt der Arzt konsultiert werden. Für die Dauer der Anwesenheit vor und im Gebäude der Teststation ist ein medizinischer Mund-Nasenschutz zu tragen. Während der Testung müssen Testwillige lediglich kurz die eigene Nase freimachen.