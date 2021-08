von Jürgen Liebau

Der Kampf um den Vöhrenbacher Bürgermeistersessel ist um eine Mitstreiterin ärmer: Isolde Grieshaber hat bekanntgegeben, dass sie ihre Kandidatur zurückgezogen hat.

„Mit großem Bedauern“

In einer Presseerklärung teilt sie mit: „Mit großem Bedauern muss ich von der Kandidatur zur Bürgermeisterin in Vöhrenbach Abstand nehmen. Es haben sich gesundheitliche Umstände ergeben, die zwar nicht besorgniserregend sind, die ich aber auch nicht ignorieren darf. Ich bitte um Verständnis und bedanke mich für den riesigen, positiven Zuspruch, den ich in wunderbaren Gesprächen an der Haustür und in Gesprächsrunden erfahren durfte.“

Zwei sind im Rennen

Nach dem Rückzug von Grieshaber sind derzeit noch zwei Kandidaten im Rennen. Das sind der Polizeibeamte und Hammereisenbacher Ortsvorsteher Patrick Hellenschmidt und der Vöhrenbacher Heiko Wehrle, derzeit Hauptamtsleiter in Hinterzarten. Das kann sich aber noch ändern. Bewerbungen für das Amt des Bürgermeisters sind bis spätestens Montag, 30. August, 18 Uhr möglich.

Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 26. September, zeitgleich mit der Bundestagswahl statt. Falls keiner der Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erhält, ist die Neuwahl für den 24. Oktober festgesetzt. Dann genügt die einfache Mehrheit.

Bewerbungsende am 30. August

Die letzte Bürgermeisterwahl in Vöhrenbach fand am 22. September 2013 statt. Dabei wurde Robert Strumberger zum dritten Mal zum Schultes gewählt. Die Wahlbeteiligung lag 2013 bei 63,9 Prozent. Beim damaligen Urnengang erhielt Strumberger 87,9 Prozent der abgegebenen Stimmen.