Nach mehreren Gemeinderatssitzungen verabschiedete der Vöhrenbacher Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, allerdings mit einer Gegenstimme.

Genehmigung wird schwierig

Die Haushaltssatzung wird nun der Aufsichtsbehörde vorgelegt und dort geprüft. Kämmerer Armin Pfriender macht einmal mehr deutlich, dass eigentlich ein solcher Haushalt mit einem so großen Defizit nicht genehmigungsfähig sein würde. Allerdings gebe es im Blick auf Corona entsprechende Hinweise an die Aufsichtsbehörden, die entsprechenden Haushalte der Gemeinden wohlwollend zu begutachten. Die Verwaltung machte jedoch einmal mehr deutlich, dass man künftig wieder einen ausgeglichenen Etat erreichen muss, damit die Haushalte genehmigt werden und die Stadt handlungsfähig bleibt.

Es fehlen 1,8 Millionen

Der Haushalt mit seinen negativen Zahlen führte zu einer grundsätzlichen Diskussion im Gemeinderat. Noch einmal stellte Armin Pfriender die Zahlen vor: der Ergebnishaushalt, der eigentlich mindestens ausgeglichen sein sollte, hat ein Defizit von 1,8 Millionen Euro. Der Finanzhaushalt, der unter anderem seine Überschüsse an den Ergebnishaushalt für Investitionen leiten sollte (bisher als Zuführung bezeichnet), hat ebenfalls ein negatives Ergebnis. Dadurch können weder die fälligen Zinsen bezahlt, was eigentlich grundsätzlich gefordert ist, noch entsprechende Investitionen finanziert werden.

2,8-Millionen-Kredit nötig

So benötigt der städtische Haushalt eine Kreditaufnahme von 2,8 Millionen Euro und gleichzeitig eine Entnahme aus den vorhandenen Finanzmitteln – bisher als Rücklage bezeichnet – in Höhe von 773. 000 Euro.

Schulden könnten auf 9,6 Millionen steigen

Die Verschuldung der Stadt wird damit voraussichtlich bis zum Jahresende 4,4 Millionen Euro betragen, im Vorjahr waren dies lediglich 1,8 Millionen Euro. Die bisher höchste Verschuldung in den vergangenen 20 Jahren hatte die Stadt im Jahr 2001 mit 5,3 Millionen Euro. In der Vorausschau rechnet Armin Pfriender allerdings damit, dass sich der Schuldenstand der Stadt in den folgenden drei Jahren bis auf 9,6 Millionen Euro noch einmal verdoppeln könnte.

Allein diese Zahlen machen es deutlich, dass die Haushaltsentwicklung in den nächsten Jahren sehr schwierig wird. Ein Dank von Armin Pfriender galt dabei dem Land und dem Bund, ohne deren Unterstützung in der Corona-Zeit das Ergebnis noch deutlich schlechter ausgefallen wäre.

Bürgermeister Robert Strumberger forderte dazu auf, gemeinsam in eine gute Zukunft zu gehen und die Pandemie mit all ihren negativen Folgen zu bewältigen.

Massive Kritik der CDU

Massive Kritik am Haushaltsplan äußerte Rüdiger Hirt (CDU). Das Ganze sei die schlechteste Prognose seiner Amtszeit im Gemeinderat, auch deutlich schlechter als 2009. Ein Zeichen sei allein die Tatsache, dass man die fällige Tilgung für bestehende Kredite mit einem neuen Kredit finanzieren müsse. Es gelte jetzt vor allem auch das Bewusstsein in der Bevölkerung für die aktuelle Lage zu wecken. Außerdem dürfe man nicht versuchen, mit großen Projekten die Bevölkerung zu ködern, für die man dann aber trotz Zuschüssen noch rund 50 Prozent an Eigenmitteln aufbringen müsse. Nicht zuletzt müsse man sich endlich einmal grundsätzlich mit der Linachtalsperre und den daraus entstehenden Kosten befassen.

Bürgermeister vermisst Sparvorschläge

Diese Kritik wollte Bürgermeister Strumberger allerdings so nicht stehen lassen. Denn die verschiedenen Projekte wurden vom Gemeinderat beschlossen, von der Verwaltung wurden sie lediglich vorgeschlagen. Vor allem aber habe er auch in diesen Haushaltsberatungen konkrete Sparvorschläge aus den Reihen des Gemeinderats vermisst.

Albert Schwörer (BWV) will auf jeden Fall den Bürgern einmal deutlich machen, dass alle Angebote für die Stadt und die Bürger Geld kosten, das aktuell nicht vorhanden ist. Man dürfe auch nicht vergessen, dass die Zuschüsse zu den verschiedenen Projekten ebenfalls Steuergeld sei, dass die Bürger aufgebracht haben.