von Hartmut Ketterer

Einmal mehr freute sich der Ortschaftsrat in jüngster Sitzung über Bauanträge. Ortsvorsteher Martin Schneider wertete das als Beleg dafür, dass sich die Bürger für den Ortsteil entscheiden und durch die Bautätigkeiten das Ortsbild auch optisch aufgewertet werde. So darf ein maroder Schuppen am Eschengrundweg instandgesetzt werden. Beim nächsten Bauantrag gab es zwar auch grünes Licht, doch der Ortsvorsteher hob gleichzeitig den mahnenden Finger. Einen Carport mit Holzlager an der Urachtalstraße 12 galt es im Nachhinein abzusegnen. Dies sei zwar eine optische Aufwertung am bestehenden Wohnhaus, doch ein vorheriger Bauantrag wäre erforderlich gewesen. Diesen Fingerzeig hatte der Bauherr auch schon vom Landratsamt bekommen. An der Stelle des Carports stand vorher das sogenannte Straßenwartshüsli, das jahrelang in abbruchreifem Zustand kein schönes Bild am Ortseingang abgab. Nach den verabschiedeten Bauanträgen appellierte Martin Schneider einmal mehr, dass grundsätzlich Bauanträge vor Beginn der Arbeiten zu stellen seien.

Etwas anderer Umwelttag

Coronabedingt in anderer Form, so der Ortsvorsteher, soll der Umwelttag ablaufen. Vom 23. April bis 7. Mai erhält die Gemeinde einen Container. Wer Müll aufsammeln will, kann sich beim Ortsvorsteher melden. Er gebe Müllsäcke aus und sage, wo die Landschaft nach Müll abgesucht werden soll. Weiter informierte Schneider, dass auf dem Spielplatz an der Wackelgruppe Reparaturen für mehr Sicherheit erforderlich seien.

Brandweiher noch undicht

Andreas Weißer erinnerte an anstehende Arbeiten wegen der Dichtheit des Brandweihers am Dorfgemeinschaftshaus. „Die Arbeiten werden ausgeschrieben“, wusste der Ortsvorsteher. Weißer wollte auch wissen, wann es eine Winterdienstbesprechung gebe. Schneider entgegnete, dass in einer der nächsten Sitzungen die Beteiligten dazu eingeladen werden. Mehrere Ortschaftsräte machten auf die Wanderwege und deren teils unzureichende Beschilderung in und rund um Urach aufmerksam. Dies wolle man demnächst angehen.