von Markus Reutter

Ein weiterer Kandidat für den Bürgermeisterposten in Vöhrenbach wirft seinen Hut in den Ring: der 45-jährige Heiko Wehrle aus Vöhrenbach. Verwaltungserfahrung bringt er mit, arbeitet er doch derzeit als Hauptamtsleiter in Hinterzarten.

Wahl am 26. September

Robert Strumberger wird nach drei Amtsperioden nicht noch einmal als Bürgermeister von Vöhrenbach antreten. Der vakant werdende Posten stößt auf Interesse. So haben sich seither Isolde Grieshaber und Patrick Hellenschmidt beworben. Mit Heiko Wehrle gibt es jetzt einen dritten Kandidaten für die Wahl am 26. September.

Wenn Bürgermeister, dann in Vöhrenbach

Seine Freude am Gestalten, Projekte voranzubringen und Verantwortung zu übernehmen, machen für Wehrle den Beruf des Bürgermeisters interessant. Und wenn Bürgermeister, dann von Vöhrenbach. Schließlich fühlt er sich mit der Stadt und ihren Ortsteilen verbunden, betont er. Er sei hier aufgewachsen und wohne in Vöhrenbach mit seiner Familie. Auch im heimischen Fußballclub engagiert er sich, spielte selbst Fußball und trainiert jetzt noch die Jugend. Seine beiden Söhne seien auch beim FC.

Erfahrung in der Kommunalverwaltung

Mit seinen 45 Jahren sei er „im besten Alter, so etwas anzugehen“, meint Wehrle mit Blick auf die Tätigkeit als Bürgermeister. Als seine Stärken sieht er seine Verbundenheit mit dem Ort und seine Erfahrung mit der Kommunalverwaltung.

Eng verbunden mit Vöhrenbach

Im Januar 1976 geboren, sei er die ersten elf Lebensjahre in Urach aufgewachsen, in Hammereisenbach ging er in den Kindergarten, später sei die Familie nach Vöhrenbach gezogen. Dort habe er die Grundschule besucht und schließlich in Furtwangen im Otto-Hahn-Gymnasium das Abitur gemacht. Er absolvierte eine Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt. Dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung im Jahr 1999 folgte eine einjährige Zivildienstzeit im Alten- und Pflegeheim in Vöhrenbach.

Erst in Bondorf, dann in Hinterzarten

2001 startete er ins Berufsleben als Hauptamtsleiter in Bondorf bei Böblingen. Nach zwölf Jahren wechselte nach Hinterzarten und ist seit acht Jahren als Hauptamtsleiter im Einsatz. Projekte, an denen er in Hinterzarten beteiligt war, seien unter anderem die Schaffung eines Waldkindergartens, die Erweiterung der Krippengruppe, der Umbau der Grund- und Hauptschule zur Ganztagesschule und die Bereitstellung neuen Baulands gewesen, aktuell laufe der Umbau der Schanze.

Wehrle bezeichnet sich als „offenen, ehrlichen Menschen“. Er habe kein Parteibuch. Vöhrenbach sei auch nicht so groß, dass eine Parteizugehörigkeit beim Wahlkampf eine so entscheidende Rolle spiele. Soweit es die Pandemie erlaube, wolle er mit den Menschen ins Gespräche kommen und in der Stadt und ihren Ortsteilen zu mindestens einem Vorstellungstermin einladen.

Die Vöhrenbacher haben mit Wehrle und den beiden anderen Kandidaten Isolde Grieshaber und Patrick Hellenschmidt eine wirkliche Auswahl. Wer weiß, vielleicht kommen ja noch weitere Kandidaten hinzu. Die Bewerbungsfrist läuft bis 30. August.