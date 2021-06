Vöhrenbach-Hammereisenbach (ket) Endlich – dieses Wort hatten wohl alle auf den Lippen, als Übungsleiterin Renate Kaltenbach die Lauftreffteilnehmer zur ersten Runde in diesem Jahr begrüßte. Denn nun war es wieder möglich, sich auch in Coronazeiten zum gemeinsamen Sport an der frischen Luft zu treffen.

Raus zur Leibesertüchtigung

Allerdings ging es jetzt mit Verspätung wieder raus zur Leibesertüchtigung. Vergangenes Jahr, auch zur Coronazeit, so Kaltenbach, konnte man schon Ende Mai starten. Doch es war egal, alle freuten sich, dass die körperliche Fitness, mit oder ohne Stock, wieder in gemeinsamer Runde ertüchtigt werden kann.

Und so ging es je nach Leistungsstand auf verschiedenen Rundwegen los. Warmlaufen war für die fast 20 Teilnehmer nicht nötig, denn sommerliche Temperaturen sorgten für ideale Bedingungen für die Sportler, schwitzen war garantiert.

Bereits die 30. Saison

Freuen durfte sich die Lauftreffgruppe auch in Bezug auf die Historie, denn in diesem Jahr geht diese Abteilung des Sportvereins Hammereisenbach immerhin in die 30. Saison. Sofern es die Coronavorschriften erlauben, trifft man sich jetzt wieder jeden Montag um 18.30 Uhr am Wendeplatz in der Bahnhofstraße.