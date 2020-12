von Stefan Heimpel

Gleich zweimal war am Wochenende die Vöhrenbacher Feuerwehr im Einsatz: nach einem rauchenden Braten am Samstag kam es dann am Sonntag zu einem größeren Einsatz beim Maschinen-Brand in der Firma Walor (ehemals Dold) in der Langenbacher Straße.

Rauch aus dem Backofen

Am Samstagmorgen hatte die Brandmeldeanlage im Wohnverbund Fischerhof in Hammereisenbach Alarm ausgelöst. Mit 25 Mann und mehreren Fahrzeugen waren die Feuerwehren aus Hammereisenbach und Vöhrenbach dann vor Ort. Hier zeigte sich allerdings, dass es lediglich ein Essen in einem Backofen war, welches etwas viel Rauch entwickelt und damit die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht nötig.

Schweißanlage als Ausgangspunkt

Anders verhielt es sich am Sonntagvormittag: Vermutlich infolge eines technischen Defekts kam es kurz vor 9.30 Uhr bei der Firma Walor zu einem Brand an einer Schweißanlage.

Entstandene Funken beim Produktionsprozess der Anlage hatten nach ersten Ermittlungen vermutlich eine Abschirmeinrichtung in Brand gesetzt. In der Folge griffen die Flammen auf die Absaugeeinrichtung der Maschine sowie die Isolierung der Zu- und Ableitungen über.

Angestellte unternehmen erste Löschversuche

Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte das Feuer, verständigte die Feuerwehr und unternahm mit einem weiteren Angestellten erste Löschversuche. Beim Eintreffen der Feuerwehr zeigte sich eine massive Rauchentwicklung in der Produktionshalle, weshalb die Abteilungen Langenbach und Hammereisenbach ebenfalls alarmiert wurden, um genug Atemschutzträger zu haben. In rund einer halben Stunde wurde der Brand gelöscht.

60 Mann und acht Fahrzeuge

Unter der Einsatzleitung von Gesamtkommandant Ralf Heizmann waren 60 Mann mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Dazu kam auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Nagel, die Polizei sowie zwei Rettungswagen. Die beiden Mitarbeiter des Betriebes, welche die ersten Löschversuche unternahmen, wurden wegen Verdachts einer Rauchvergiftung ins Klinikum gebracht.

Einsatz dauert eineinhalb Stunden

Durch den schnellen Einsatz konnte offensichtlich ein größerer Schaden an der Maschine selbst verhindert werden. Beschädigt wurde nach Auskunft der Firma im Wesentlichen die Peripherie, beispielsweise die Belüftung. Zum Abschluss befreite die Feuerwehr mit dem Drucklüfter noch die Produktionshalle und überprüfte die Umgebung mit der Wärmebild-Kamera. Nach etwa eineinhalb Stunden konnte die Feuerwehr dann abziehen.

Im Anschluss erwartete die Wehrmänner noch einmal rund eine Stunde Arbeit im Feuerwehrgerätehaus, bis die Fahrzeuge wieder für den nächsten Einsatz gerüstet waren.