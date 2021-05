von Stefan Heimpel

Beschlossen wurden vom Gemeinderat eine Reihe von Maßnahmen im Bereich der Gewässer-Unterhaltung.

An verschiedenen Stellen sind Maßnahmen wie Mauersanierungen notwendig, um weitere Ausspülungen am Ufer zu verhindern. Im Zusammenhang mit dieser Beratung gab es auch eine grundsätzliche Diskussion zur Finanzierung von unerwarteten Maßnahmen und Einsparmöglichkeiten an anderen Stellen.

Eingeplante Mittel schon für Hochwasserschäden verplant

Für die Gewässerunterhaltung sind Haushaltsmittel in Höhe von 25. 000 Euro bereitgestellt. Allerdings sind diese Gelder schon weitgehend ausgegeben oder festgelegt für die Beseitigung von Hochwasserschäden und die Sanierung des Gewerbekanals. Acht verschiedene Stellen, die der Verwaltung bekannt oder gemeldet worden waren, wurden mit einem Sachverständigen der Firma BST aus Furtwangen begutachtet. Die notwendigen Maßnahmen belaufen sich laut Kostenaufstellung von BST auf 36 000 Euro.

Der Gemeinderat sollte nun entscheiden, ob diese Maßnahme durchgeführt und die entsprechenden Mittel als überplanmäßige Ausgabe bereitgestellt werden sollen.

Folgeschäden sollen verhindert werden

Für die Ausführung der Arbeiten spricht aus Sicht der Verwaltung, dass die Firma bereits zugesagt hat, sofort mit den Arbeiten beginnen zu können. Die Maßnahmen seien auf jeden Fall dringend notwendig, da ansonsten weit größere Folgeschäden wie Mauereinbrüche oder Brückeneinbrüche drohen, deren Behebung wesentlich teurer wäre.

Die notwendigen Mittel könnten voraussichtlich durch Einsparungen beziehungsweise Mehreinnahmen ausgeglichen werden. Betroffen von diesen Schäden sind Stellen in Vöhrenbach, Hammereisenbach und Urach. Albert Schwörer (BWV) plädierte klar dafür, diese Maßnahmen durchzuführen, um Folgeschäden zu vermeiden. Dabei sei eine solche Maßnahme aufgrund der speziellen Gegebenheiten in den Gewässern, auch durch die Vorgaben des Wasserwirtschaftsamtes und des Naturschutzes, nicht einfach.

Auch Rüdiger Hirt (CDU) sah die Notwendigkeit. Allerdings fragte er nach, ob hier beim Hochwasserschutz eventuell Fehler gemacht worden seien. Ebenso fragt er ganz deutlich nach der Finanzierung dieser Zusatzkosten.

Gelder an anderer Stelle einsparen

Kämmerer Armin Pfriender nannte die Möglichkeit, in anderen Bereichen Disziplin zu wahren und dadurch Gelder einzusparen, um ein solches Projekt finanzieren zu können. So seien beispielsweise im Bereich des Friedhofs eventuell Einsparungen möglich. In anderen Bereichen sein auch gewisse Mehreinnahmen zu erwarten.

Biber oder Landwirtschaft als Verursacher?

Außerdem müssten hier und an anderen Stellen weitere Ursachen für die Schäden überprüft werden. Er brachte als Verursacher auch den Biber oder die Landwirtschaft ins Gespräch. Rüdiger Hirt befürchtete vor allem, dass man für diese Zusatzmaßnahmen dann die Kreditaufnahme erhöhen müsse. Vor allem kritisierte er, dass von der Verwaltung immer wieder bei der Frage nach Einsparungen der Gemeinderat gefordert werde. Dann werde aber wieder ein Projekt wie das Gelände hinter der Sparkasse für 600. 000 Euro saniert.

Abschließend machte allerdings Bürgermeister Robert Strumberger deutlich, dass endgültig über alle Ausgaben der Gemeinderat beschließe. Die Verwaltung schlage nur bestimmte Maßnahmen vor, die der Gemeinderat jederzeit auch ablehnen könne.