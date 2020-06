von Hans-Jürgen Kommert

Die Betreuung für Kinder außerhalb der Unterrichtszeiten an der Josef-Hebting-Schule war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Vöhrenbach.

Seit etlichen Jahren gibt es an der Grundschule der Josef-Hebting-Schule neben dem stundenplanmäßigen Unterricht im Rahmen der verlässlichen Halbtagsgrundschule eine Frühbetreuung, wie Hauptamtsleiterin Angela Klein dem Gemeinderat in jüngster Sitzung vortrug. Die Betreuung finde an fünf Tagen je Woche außerhalb der Unterrichtszeit statt, in der Hauptsache zur Unterstützung berufstätiger Eltern.

Angebot erhöht Attraktivität

Zugleich erhöhe dieses Angebot die Attraktivität des Schulstandorts. Aktuell würden unter normalen Umständen zwölf Schulkinder betreut. Die Konditionen seit 16. Mai 2018 gelten nach wie vor – eine Betreuung von 7 bis 8.45 Uhr, zu der es mindestens fünf Anmeldungen brauche.

Vöhrenbach Strumberger trifft Eilentscheidung: Stadt drückt jetzt bei der Schule auf die Tube Das könnte Sie auch interessieren

Die Eltern bezahlen für das erste Kind 30, für jedes weitere Kind 15 Euro für jeweils elf Monate. Das Angebot müsse verbindlich für das gesamte Jahr gebucht werden. Eine Anpassung dieser Beiträge könne frühestens zum Schuljahr 2021/2022 erfolgen. Für das kommende Schuljahr seien neun Kinder verbindlich angemeldet, für ein weiteres Kind wurde ein Platz vorgemerkt.

Auch Mittagsessen und Nachmittagsangebote

Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, dass die Schulkinder bis zum Mittagessen und gegebenenfalls im Rahmen der Nachmittagsangebote von Montag bis Donnerstag durch Jugendbegleiter ehrenamtlich betreut werden können.

Kosten für die Stadt 12 652 Euro

Da eine Betreuung durch zumindest zwei Personen sinnvoll sei, verblieben als Kosten nach Abzug der Elternbeiträge und des Landeszuschusses für die Stadt 12 652 Euro.

Isabella Schuler interessierte sich für die Qualifikation der Betreuerinnen: „Sind das Lehrer“, wollte sie wissen. Nein, Lehrer seien das nicht, aber eine der Betreuerinnen sei eine pädagogische Fachkraft und die zweite Mitarbeiterin verfüge über viel Erfahrung im Umgang mit Kindern, wusste Klein. Derzeit seien beide Kräfte in der Notbetreuung eingesetzt. Der Gemeinderat billigte einstimmig die Betreuung.