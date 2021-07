Auf Vordermann gebracht hat das Gasthaus „Kreuz“ in Vöhrenbach seine Gästezimmer. Gerade in der Ferienregion rund um Vöhrenbach sind Gästezimmer für Feriengäste genauso gefragt wie für Geschäftsreisende. Dabei betont Ellen Kramar-Ganter, die den traditionsreiche Vöhrenbacher Gasthof nun bereits in der vierten Generation führt, dass im „Kreuz“ die Besucher ein breites Angebot erwartet: vom Bistro mit Außen-Bewirtschaftung über den Restaurant-Betrieb bis zu den Gästezimmern.

1996 und damit vor 25 Jahren hat Helen Kramar-Ganter das „Kreuz“ übernommen. Nun war es an der Zeit, die vorhandenen Gästezimmer weiter auf den Stand der Zeit zu bringen. Nachdem bereits zwei Zimmer und der Flur erneuert waren, waren nun vier weitere Zimmer an der Reihe und wurden komplett saniert. Die Zimmer wurden renoviert, neue Bäder eingebaut, und die Räume mit neuen Möbeln ausgestattet. Die Gäste erwartet hier nun eine gemütliche Unterkunft für Ferien im Schwarzwald oder für einen Geschäftsbesuch bei der Industrie im oberen Bregtal. Um dieses Angebot noch attraktiver zu machen, gibt es hier nun neben der direkten Buchung über die Homepage des Gasthofs auch die Möglichkeit, ein Zimmer im „Kreuz“ über die üblichen Buchungsportale im Internet zu buchen. Denn dieser Weg der Buchung, so Ellen Kramar-Ganter, gewinne immer mehr an Bedeutung.

Ellen Kramar-Ganter betont, dass sich ihr Angebot im Gasthaus Kreuz natürlich bei weitem nicht nur auf die Gästezimmer beschränkt. In Vöhrenbach und Umgebung bekannt und beliebt ist „Ellens Bistro“. Sie ist froh, dass das Bistro nun endlich wieder regulär geöffnet haben kann. Aktuell sind die Öffnungszeiten von Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr, bei entsprechender Wetterlage auch mit Bewirtung im Freien.

Aber nicht nur das gemütliche Bistro mit Barbetrieb gibt es im „Kreuz“. Auch die traditionsreichen Gasträume haben ebenfalls weiterhin geöffnet, der Zugang ist allerdings über das Bistro. Hier werden die Besucher mit gutbürgerlicher Küche verwöhnt. Auch saisonale Gerichte wie Spargel dürfen nicht fehlen. Vor allem bieten die Gasträume auch die Möglichkeit, sich in kleinen Gruppen oder Vereinen in gemütlicher Runde zu treffen. Und nicht zuletzt finden hier regelmäßig Familienfeiern statt. Und so präsentiert Ellen Kramar-Ganter im „Kreuz“ die ganze Palette vom Bistro über das Restaurant bis zu den Gästezimmern. (hei)