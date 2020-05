von Hartmut Ketterer

Es war die Horrormeldung für den Sportverein Hammereisenbach Anfang Februar: Orkan Sabine hatte das komplette Dach des Unterstandes weggefegt. Die Niederschläge drangen in die Holzkonstruktion ein und durchnässten die Wandisolierung. 18.000 Euro Schaden bilanzierte der Sportverein. Eine Schadensbehebung aus der Vereinskasse schien so gut wie unmöglich.

In seiner Not wandte sich der Sportverein mit einem Schreiben an die Mitglieder und bat um Unterstützung. Und so wie der Sturm den Sportverein überraschte, bereiteten die Vereinsmitglieder ihrem Sportverein ebenfalls eine Überraschung, allerdings eine positive. Mittlerweile gingen etwa 10.000 Euro an Spenden von den Vereinsmitgliedern und anderen Gönnern ein, teilt das Vorstandsteam des Sportvereins mit. Vorsitzender Heiko Martin richtete ein Dankeschön an alle Unterstützer. Mit den Spenden konnte nun fast alles Material für die Reparatur gekauft und bezahlt werden, um den Sturmschaden wieder beheben zu können.

Doch der Sportverein wartete nicht nur auf Spenden, sondern wurde selbst handwerklich aktiv. In einer Wochenendaktion im März griffen die Fußballer zum Werkszeug. Sie installierten ein neues Dach, bauten in die getrockneten Wände eine neue Isolierung ein und verkleideten die Innenwand mit Profilbrettern. 450 Arbeitsstunden sind bis jetzt von den Vereinsmitgliedern aufgewendet worden. Nun hat der Sportverein Hammereisenbach wieder eine wetterfeste Unterkunft.

Was noch fehlt, sind die sportlichen Aktivitäten. Der Verein hofft auf eine baldige Lockerung der Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Demnächst soll wieder in kleinen Gruppen trainiert werden, sagt Heiko Martin. Sobald der Spielbetrieb dann erlaubt ist, können die Fans nicht nur die Zweikämpfe auf dem Hartplatz genießen, sondern auch das gesellige Miteinander bei Speis und Trank in der reparierten überdachten Unterkunft.