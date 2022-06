Bürger können am Sonntag, 3. Juli, abstimmen. Unterhaltung des Grillplatzes noch nicht geklärt.

Hammerhalle, Bregtalhalle, Hammerberghalle, Sommerberghalle oder Neufürstenberghalle – welcher Name wird es am Ende? Das entscheiden die Hammereisenbacher am 3. Juli, wie bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats erläutert wurde.437