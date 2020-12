Der Turnverein Vöhrenbach hat in diesem Corona-Jahr bei 24 Erwachsenen und neun Kindern und Jugendlichen die Prüfungen für das Sportabzeichen abgenommen.

Trotz der schwierigen Umstände konnten die Prüfungen an mehreren Tagen abgenommen werden. Gut sei gewesen, dass das Vöhrenbacher Schwimmbad geöffnet hatte und somit dort viele Disziplinen absolviert werden konnten, teilt der Verein mit. Es wäre zu wünschen, dass auch in den kommenden Jahren das „Schwimmi“ im Sommer offen ist, damit der Verein dieses Angebot auch weiter anbieten kann. Vöhrenbach hätte ansonsten ein wichtiges Freizeitangebot weniger.

Jüngster Teilnehmer zehn, ältester 83 Jahre alt

Einige Teilnehmer haben spontan mitgemacht, darunter eine Familie aus Frankreich, die Urlaub auf dem Bauernhof im Fuchsloch gemacht hat. Der jüngste Teilnehmer war der zehnjährige Timo Roudillon und der älteste Eberhard Steinhauser mit 83 Jahren. Abgenommen wurden die Disziplinen von Anton Stifter und Hermann Dotter.

Ehrenzeichen der Bundesrepublik

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes und wird für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungen verliehen. Es ist ein Ehrenzeichen der Bundesrepublik mit Ordenscharakter und setzt nicht auf absolute Höchstleistung, sondern die individuelle Leistung möglichst vieler Menschen.

Darauf kommt es an: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination

Geprüft wird Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Innerhalb der einzelnen Bereiche kann man verschiedene Disziplinen wählen. Die Anforderungen sind je nach Alter und Geschlecht gestaffelt.

Sportabzeichen in Gold

Das Sportabzeichen in Gold wurde zum ersten Mal an Kornelia Ketterer, Linda Straub, Susanne Rodillon, Martin Wägerle und Marius Krause, zum zweiten Mal an Birgit Winskowski, Wolfgang Fürderer, Rolf Zwirner, und Marcel Schmidt, zum fünften Mal an Reiner Wehrle und Viktor Axt, zum sechsten Mal an Katharina Schätzle, zum achten Mal an Klaus Rogall und Michael Stifter, zum zwölften Mal an Hans-Peter Dotter, zum 16. Mal an Hermann Dotter und Manfred King, zum 33. Mal an Werner Bächle, und zum 41. Mal an Anton Stifter vergeben.

Silber für fünf Sportler

Das Sportabzeichen in Silber erreichten Maritta Matt, Thorsten Schilling, David Fischer und Ugar Can Darstelen zum ersten Mal und Eberhard Steinhauser zum 25. Mal.

Bei den Kindern und Jugendlichen haben alle zum ersten Mal teilgenommen: Tim Winker, Selina Winker und Nina Hübsch erhielten Urkunde mit Abzeichen in Silber. Eine Urkunde und Gold erhielten Nele Dold, Leonie Dotter, Timo Roudillon, Nils Roudillon, Anaé Roudillon und Vanessa Dold.