von Stefan Heimpel

Offiziell vergeben wurde in der Sitzung des Vöhrenbacher Gemeinderates der Landschaftsbau im Rahmen der Sanierung der Krankenhausstraße. Allerdings hatte bereits in der vorhergehenden Sitzung der Gemeinderat signalisiert, dass er der Vergabe an den günstigsten Bieter, die Firma Jäger aus Donaueschingen, für 35. 653 Euro zustimmen werde.

Pflanzen schon bestellt

Diese schnelle Entscheidung war notwendig gewesen, damit die benötigten Pflanzen bestellt und mit den Arbeiten bereits begonnen werden konnte. Im Vertrauen auf diese Entscheidung hatte die Firma Jäger dann auch bereits mit den Arbeiten begonnen, bevor nun in der Sitzung die Vergabe auch offiziell stattfand.

Bäume bereits eingepflanzt

Wie schon in der vorhergehenden Sitzung berichtet, sind aktuell die geplanten Felsenbirnen ausverkauft. Als Alternative entschied man sich für den Zierapfel. Die Bäume sind inzwischen bereits eingepflanzt und beginnen zu treiben. Auch die übrigen Pflanzarbeiten gehen voran. Beim Kriegerdenkmal wird man teilweise aber bis zum Herbst warten, da hier noch Arbeiten im Gange sind.