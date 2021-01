von Stefan Heimpel

Auf ein außergewöhnliches Jahr blickt die Feuerwehr Vöhrenbach zurück. „Im Jahr 2020 hatten wir so wenige Proben wie noch nie, gleichzeitig aber auch so viele Einsätze wie noch nie“, sagt Kommandant Ralf Heizmann. Trotz Corona und daraus folgenden erheblichen Einschränkungen mussten 81 Einsätze wie Hochwasser, Sturm, Brände und technische Hilfeleistungen bewältigt werden. Zum Vergleich: In normalen Jahren sind es durchschnittlich 30 bis 40 Einsätze. Unterdessen rückt das Thema Waldbrand-Gefahr mehr in den Focus der Vöhrenbacher Brandschützer.

Oftmals ging es bei den Einsätzen Schlag auf Schlag. Gleichzeitig wurde durch Corona der Probebetrieb massiv eingeschränkt. Übungen konnten anfangs noch in Kleingruppen stattfinden, was für die Ausbilder eine zusätzliche Belastung darstellte. Ab März wurde Schritt für Schritt der Probebetrieb bei der Feuerwehr reduziert und bis heute ganz ausgesetzt. Auch die eigentlich sehr wichtigen Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene fielen zu einem großen Teil aus. Außerdem hat bei der Feuerwehr die Pflege der Kameradschaft eine große Bedeutung, da man sich im Ernstfall aufeinander verlassen muss. Aber auch diese Veranstaltungen mussten seit März ausfallen.

Februar 2020: Männer der Uracher Feuerwehrabteilung pumpen beim Hochwasser Wasser aus einer Werkstatt. | Bild: Feuerwehr

Um die Organisation und Verwaltung der Feuerwehr aufrechtzuerhalten, gab es im Lauf des Jahres nahezu tägliche Onlinebesprechungen oder Telefonate mit verschiedenen Stellen. Themen waren unter anderem die aktuelle Corona-Lage, aber auch Gespräche mit der Stadtverwaltung, wie man gemeinsam die durch Corona sehr angespannte Haushaltslage meistern kann. Dazu kamen Hunderte von Stunden der Verantwortlichen für Verwaltungsaufgaben oder auch für die Wartung und Pflege der Ausrüstung. Gleichzeitig setzte man alles daran, um die Jugendarbeit, wenn auch in anderer Form, weiterführen zu können und damit den Bestand der Feuerwehr auch für die Zukunft zu sichern.

Start mit Sturm und Hochwasser

Bei der Rekord-Zahl von 81 Einsätzen waren die Feuerwehrleute aus Vöhrenbach immer wieder kräftig gefordert. Das begann schon mit Sturm und Hochwasser zu Beginn des Jahres. Und es folgten viele weitere Einsätze wie Verkehrsunfälle Brände, technische Hilfeleistungen und vieles mehr.

Gefordert durch Schutzmaßnahmen

In Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen wurden nach Auskunft der Wehr dabei elf Menschenleben gerettet. Allein dies macht schon die wertvolle und wichtige Arbeit der Feuerwehr deutlich. Sechsmal leistete die Wehr Überlandhilfe, sei es im Rahmen der Führungsgruppe Bregtal bei größeren Einsätzen in der Raumschaft oder auch direkt mit der Vöhrenbacher Mannschaft als Unterstützung bei Einsätzen auf angrenzenden Gemarkungen. Und bei allen Einsätzen seit Beginn der Pandemie werden die Feuerwehrleute noch zusätzlich gefordert: Denn bis heute müssen hier spezielle Schutzmaßnahmen ergriffen werden, etwa die Verwendung von FFP 2-Masken für die Feuerwehrleute, andere Hygienemaßnahmen oder auch die regelmäßige Desinfektion von Geräten und Kleidung nach den Einsätzen. Anfang des Jahres (vor Corona) kamen noch eine Vielzahl von unterstützenden Diensten wie Verkehrssperrungen an Fasnet und anderes dazu, wobei solche Aktivitäten nicht bei den Einsätzen mitgerechnet werden.

Pläne für die Zukunft

Auch darüber hinaus gibt es vieles zu planen und zu organisieren. Unter anderem steht aktuell eine Ersatzbeschaffung für das 27 Jahre alte Tanklöschfahrzeug an. Ein weiteres wichtiges Thema war der Anbau am Feuerwehrhaus Langenbach. Auch hier mussten die Arbeiten eine ganze Zeit lang ruhen. Und nicht zuletzt werde sich durch die Corona-Situation die Auslieferung des neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr Langenbach verzögern, ist sich der Kommandant sicher.

Dieses Thema wird immer wichtiger

Ein für die Feuerwehren zunehmend wichtiges Thema ist die Waldbrand-Gefahr. Die Vöhrenbacher Feuerwehr ist Teil eines speziellen Waldbrandzuges des Landkreises, der dann bei einem Waldbrand im Kreisgebiet alarmiert wird. Dafür erhielt die Vöhrenbacher Wehr zusammen mit drei anderen Feuerwehren des Kreises für ihr neues Logistik-Fahrzeug GWL spezielle Ausrüstungen im Rollcontainer, die dann beim Einsatz in Sekundenschnelle verladen werden können. Auch der Jahreswechsel bedeutete keine Ruhe oder Muße, das neue Jahr begann gleich mit einem ersten Einsatz und einem Hilfstransport für das Erdbeben in Kroatien (wir berichteten).

Jetzt stehen Wahlen an

Für Gesamtkommandant Ralf Heizmann geht der Blick aber auch noch weiter zurück, denn mit der anstehenden Generalversammlung im Frühjahr ist seine erste fünfjährige Amtszeit zu Ende und es stehen wieder Wahlen an. Ralf Heizmann ist allerdings überzeugt, dass er mit seinem Team und mit breiter Unterstützung aus den Abteilungen in den fünf Jahren sehr viel bewegen konnte und hier in Vöhrenbach mit diesen Abteilungen wirklich eine gemeinsame Gesamtwehr geschaffen hat.