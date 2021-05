von Hartmut Ketterer

Ein Biber hat im Untertal von Urach den Verlauf des Urach-Baches geändert: Darauf machte Alexander Pahling jetzt den Ortschaftsrat aufmerksam. Die anliegende Wiese kann deshalb landwirtschaftlich nicht mehr genutzt werden. Doch das Gremium hatte in seiner jüngsten Sitzung noch viele andere Themen zu besprechen.

Bauprojekte: Grünes Licht gab es für zwei Bauangelegenheiten in der Sitzung des Uracher Ortschaftsrats. Einstimmig votierten die Bürgervertreter um Ortsvorsteher Martin Schneider so für eine Nutzungsänderung eines Büros zu einer behindertengerechten Wohnung. Dazu gehört auch der Einbau eines Aufzuges. Ebenso stimmte der Ortschaftsrat für den Antrag auf Erlass einer Einbeziehungssatzung zur bestehenden Außenbereichssatzung „Augustinerhof bis Häusle“. Damit sollte der Bau einer Betriebsleiterwohnung ermöglicht werden. Ortschaftsrat Reinhard Kienzler nahm an dieser Abstimmung wegen Befangenheit nicht teil.

Die Urach wurde durch Aktivitäten des Bibers zweigeteilt. Zum Ärger des betroffenen Landwirtes, dagegen freut sich die Entenfamilie an den neuen Bachverhältnissen. | Bild: Hartmut Ketterer

Wegen fehlender Informationen vertagte der Ortschaftsrat den Antrag auf den Kauf einer Böschungsfläche an der Einmündung Steigwaldfläche. Unter anderem war nicht ersichtlich, ob der Standort des Hinweisschildes für das Gasthaus „Kalte Herberge“ davon betroffen ist.

Wasserversorgung: Noch nicht den erhofften Rücklauf hat die Umfrage zu einer möglichen öffentlichen Wasserversorgung in Urach erbracht. Der Ortsvorsteher bittet deshalb alle Gebäudeeigentümer, an dieser unverbindlichen Umfrage teilzunehmen, um eine objektive Beurteilung zu ermöglichen. Der Fragebogen kann auch nach Ablauf der Frist noch abgegeben werden. Bisher kam lediglich ein Drittel der Fragebogen zurück. In Sachen Beteiligung am Umwelttag zeigte sich der Ortsvorsteher zufrieden und meinte, dass etliche Familien aktiv waren und coronakonform die Landschaft gesäubert haben.

Weiter informierte der Ortsvorsteher, dass die Instandhaltungsarbeiten am Kletterturm auf dem Spielplatz in Angriff genommen werden, sobald das Wetter es zulasse. Zum Punkt Gewässerunterhaltung/Hochwasserschäden wusste Schneider, dass durch Schäden an mehreren Brücken doch größere Kosten auf die Stadt zukommen. Alleine die Materialkosten belaufen sich auf rund 8100 Euro. Im städtischen Etat war dies nicht eingeplant.