Wasserratten aufgepasst: Sofern die Inzidenzwerte so niedrig bleiben, wird es im Rahmen des Sommerferienprogramms wieder an drei Sommernachmittagen offiziell möglich sein, im Linachsee zu baden. Außer den Abstandsregeln sind derzeit keine coronabedingten Einschränkungen mehr vorgegeben, so die Gemeinde.

Badeaufsicht an drei Sonntagen gesichert

Jeweils an den Sonntagen 4. und 25. Juli sowie 8. August wird bei sonnigem Wetter und ab 20 Grad Außentemperatur von 12 bis 18 Uhr die DLRG vor Ort sein und die Badeaufsicht übernehmen. In dieser Zeit kann der See offiziell zum Baden, Schwimmen oder Befahren mit nicht motorisierten Wasserfahrzeugen genutzt werden. Außerdem wird bei sonnigem Wetter auch eine Bewirtung auf der Terrasse bei der ehemaligen Gaststätte Talsperre erfolgen.

Noch werden Freiwillige gesucht, die die Bewirtung am 8. August übernehmen. Interessierte können sich bei der Bauverwaltung des Rathauses, Telefon 07727/50 11 30, melden. Eine mobile WC-Anlage wird während dieser Zeit zur Verfügung stehen, so die Veranstalter, die sich auf viele Badegäste aus nah und fern freuen. Weitere Events im Rahmen des Sommerferienprogramms sind übrigens jetzt kurzfristig in Planung genommen worden.