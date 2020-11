Vöhrenbach/Urach vor 2 Stunden

Die Stadt soll ein Gebäude für Flüchtlinge kaufen – Hauptamtsleiterin erklärt, warum das sinnvoll ist

Die nächste Flüchtlings-Familie in Vöhrenbach ist schon angekündigt. Sie wird aber nicht in Urach wohnen, sondern mitten in der Stadt. Die aktuelle Situation war jetzt Thema im Gemeinderat.