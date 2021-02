Im Kindergarten St. Martin in Vöhrenbach konnte dieses Jahr nicht wie normalerweise Fasnet gefeiert werden. Aber wenigsten die Kinder in den Notgruppen konnten etwas närrisch werden. Derzeit betreut die Einrichtung etwa ein Drittel der aufgenommenen Kindergartenkinder in verschiedenen Notgruppen.

Hästräger zu Besuch: Vielfältige Verkleidungsmöglichkeiten und eine Schminkecke im Rollenspielbereich boten den Kindern schon vor der Fasnet die Möglichkeit, sich zu verkleiden und in andere Rollen zu schlüpfen. Dank einiger aktiver Hästräger innerhalb des Kindergartenteams konnten im Vorfeld verschiedene Fasnetshäser und Masken angeschaut werden und die Kinder hatten sehr viel Spaß dabei, selbst hineinzuschlüpfen oder durch die Masken zu schauen.

Im Kindergarten: Neben der Furtwanger Hexe oder dem Narro war vor allem aber der Subloderehans und das Gardemädchen bei den Kindergartenkindern beliebt. Am G'schmutzige Dunschdig wurde dann richtig gefeiert, mit lustigen Spielen und Tänzen wurde Fasnet lebendig. Spätestens als der Vöhrenbacher Narrenmarsch erklang, zwar nicht live aber von der CD der Symbadischen Senfoniker, gab es für die kunterbunt verkleidete Narrenschar kein Halten mehr. Während die Mädchen wie die Gardemädchen marschierten und winkten, liebten es meist die Jungs, als Subloderehans durchs Zimmer zu hüpfen. Als nette Geste überbrachte der kleine Narr Casimir Winker, auch als närrischen Gruß der Heimatgilde, für jedes Kindergartenkind ein diesjähriges Fasnetsabzeichen. Darüber freuten sich die Kinder sehr.

