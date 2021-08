von Jürgen Liebau

Der Kampf um den Vöhrenbacher Bürgermeistersessel geht bald in die heiße Phase. Bis zum 30. August, 18 Uhr, können sich noch Bewerber melden.

Auch wenn sich die einzige weibliche Kandidatin Isolde Grieshaber zurückgezogen hat, so bleibt der Wahlkampf durchaus spannend. Sowohl Patrick Hellenschmidt als auch Heiko Wehrle haben schon mehrere öffentliche Veranstaltungen absolviert. Nun will der Wahlvorstand den Bürgern die Gelegenheit geben, die Bewerber im direkten Vergleich zu erleben. Dazu gibt es am 16. September ab 18.30 Uhr in der Festhalle die traditionelle öffentliche Kandidatenvorstellung.

Erster Bewerber: Ortsvorsteher Patrick Hellenschmidt aus Hammereisenbach. Bild: sb | Bild: Sb

Zweiter Bewerberer ist Heiko Wehrle aus Hinterzarten. Bild: Markus Reutter | Bild: Markus Reutter

Corona: Auch dem Wahlvorstand forderte die Pandemie im Vorfeld einiges Kopfzerbrechen ab, denn die Hygiene-Vorgaben sind streng und die Plätze in der Halle begrenzt. Um mehr Bürgerinnen und Bürgern die Teilnahme zu ermöglichen, soll die Kandidatenvorstellung per Kamera und Videoleinwand ins Foyer der Festhalle übertragen werden. Und wer gar nicht in die Festhalle will oder kann, dem wird die Veranstaltung per Livestream über das Internet ins Haus geliefert – sofern man über einen geeigneten Breitbandanschluss verfügt. Der entsprechende Link soll auf der Homepage der Stadt unter der Adresse www.voehrenbach.de installiert werden.

Natürlich darf eine Kandidatenvorstellung keine verbale Einbahnstraße sein. Nachdem sich die Kandidaten einzeln vorgestellt und dabei ein bestimmtes Zeitlimit einzuhalten haben, haben die Wähler die Gelegenheit, Fragen zu stellen – und zwar in schriftlicher Form. Dazu sind die Vordrucke zu nutzen, die ab dem 30. August im Rathaus vor dem Bürgerbüro ausliegen. Diese sind unter Angabe des Namens und Adresse bis einschließlich 10. September im Original wieder an das Wahlamt des Rathauses zurückzugeben. Eine Rückgabe als Fax oder Scan ist nicht möglich. Aus einer Lostrommel werden dann am Abend Fragen entnommen und in gleicher Reihenfolge an alle Kandidaten gestellt.