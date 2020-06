von Stefan Heimpel

Ein Wolf zu Besuch in Vöhrenbach: Wie bereits berichtet, hat die forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg bestätigt, dass das Mitte Mai auf einer automatischen Wild-Kamera im südlichen Gemeindegebiet von Vöhrenbach festgehaltene Tier tatsächlich ein Wolf sei.

Weitere Untersuchungen laufen

Nun laufen aber noch einige weitere Untersuchungen. Denn besonders interessant für die Forschungsanstalt ist die Frage, ob es der gleiche Wolf ist, der im Herbst am Schluchsee und in Grafenhausen gesichtet wurde.

Eine Video-Aufnahme reicht aber für eine solche Feststellung nicht aus. Hier sind es im wesentlichen DNA-Spuren beispielsweise aus Kot-Proben, mit denen ein solches Tier eindeutig identifiziert werden kann.

Im Nordschwarzwald Wolf fester Bewohner

Auch im Nordschwarzwald gibt es ein einzelnes Tier, das immer wieder auftritt und dabei auch als das gleiche Tier identifiziert werden konnte. Im Südschwarzwald dagegen gab es bisher kein Tier mit einem festen Standort. Allerdings können es sich die Freiburger Forscher sehr gut vorstellen, dass sich inzwischen auch hier im Südschwarzwald ein Tier fest eingelebt hat.

Ein Wolf hat allerdings ein sehr großes Gebiet, das er regelmäßig durchstreift. Allein schon deshalb ist es schwierig, ein Auftreten eines Wolf einem bestimmten Tier zuordnen zu können. Dabei wird ein Wolf, der mehr als ein halbes Jahr in der gleichen Region festgestellt wird, als hier sesshaft eingeschätzt.

Wenn also der Wolf in Vöhrenbach der gleiche wäre wie der in Schluchsee und Grafenhausen, wäre das ein klarer Hinweis, dass sich nun auch im Südschwarzwald ein Wolf fest niedergelassen hat.

Ausflug aus dem Alpenraum

In der Zwischenzeit wurden im Übrigen im Münstertal im April Ziegen von einem Wolf gerissen. Hier konnte aber dann festgestellt werden, dass dies ein ganz anderer Wolf war, der möglicherweise „auf Ausflug“ aus dem Alpenraum hier aufgetaucht ist.

Darüber hinaus, so ein Freiburger Sprecher, ist der Wolf im Nordschwarzwald und auch der Wolf am Schluchsee jeweils nur als Einzeltier gesichtet worden. Es gibt keine Hinweise, dass sie von einem zweiten Wolf begleitet wurden.

Weitere Spuren gesichtet

In der Forschungsanstalt wartet man nun auf die endgültigen Ergebnisse aus den ebenfalls im Raum Vöhrenbach gesicherten weiteren Spuren, um festzustellen,ob dies tatsächlich der Wolf vom Schluchsee war. Über die entsprechenden Untersuchungsergebnisse wird dann wieder das Umweltministerium informiert, wo dann entschieden wird, welche Informationen dann veröffentlicht werden.

Außerdem hofft die Freiburger Anstalt auf weitere Beobachtungen und vor allem Bilder und Videos von entsprechenden Tieren aus der Region. Entsprechende Beobachtungen sollten an die FVA in Freiburg gemeldet werden: info@wildtiermonitoring.de oder Telefon 0761/4 01 82 74.

Infos im Internet:

http://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-vielfalt-erhalten-und-foerdern/artenschutz/wolf/