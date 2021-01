In diesem Jahr ohne die gewohnten Fasnachtsbräuche bietet sich zumindest die Gelegenheit, an einen früher selbstverständlich dazu gehörenden Aspekt der Furtwanger Fasnet zu erinnern: die legendären Fasnetspredigten des im Jahre 2005 verstorbenen katholischen Stadtpfarrers Josef Beha, die der Geschichts- und Heimatverein 2015 dann in Buchform veröffentlicht hat.

Seit Anfang der 1990er Jahre etabliert

Josef Beha hat es 1991 so auf den Punkt gebracht: „Ein ganzes Jahr Fasnet wäre unerträglich, ein ganzes Jahr ohne Fasnet wäre es aber auch!“. Ab 1993 begann Beha, seine Predigten für die Narren in Versform vorzutragen, schon bald entwickelte sich die Narrenmesse am Schmutzige Dunschdig zu einem Pflichttermin für die Furtwanger Narren.

Alemannische Reime

In seinen meist in alemannischem Dialekt verfassten Reimen, an denen er schon ab Dreikönig feilte, sprach er auch Probleme der Zeit an, humorvoll und mit viel Einfühlungsvermögen in gemessene Verse verpackt. „In dere Zitt mueß ich mich frage: Wa soll i in de Predigt sage an Fasnet, denn ich muß bekenne Mer kann sich d‘Finger dra verbrenne!“ Ein Wink mit dem Zaunpfahl an die Narren findet sich auch hin und wieder: „Bi uns‘rem heutige Kirchetrott dreht sich jo alles nu um Gott? Ich tät zum Beispiel jene meine die nur an Fasnet hier erscheine...“

Geschliffenes Plädoyer im Donauquellenstreit

Unvergessen auch der legendäre Auftritt von Josef Beha vor dem „Grobgünstigen Narrengericht zu Stocken“, als er im Donauquellenstreit in geschliffenen Worten keine Zweifel an der wahren Donauquelle aufkommen ließ. Damals erreichte er mit seinem Plädoyer, dass das Gericht kein Urteil fällte, denn der Streit sei „zu schön, um durch ein Urteil beendet zu werden“. Seine letzte Narrenpredigt am 3. Februar 2005 schloss Beha mit den Zeilen: „Des war‘s, was heut gesagt sein muss. Ich mach nach Narrenweise Schluss und sag: Verehrte Herrn und Damen zuerst Narri! Und schließlich: Amen.“ Am 4. Dezember 2005 brach Pfarrer Josef Beha bei der Frühmesse am Altar zusammen und verstarb noch in seiner Kirche.

Buch kann bestellt werden

Das Buch „Stadtpfarrer Josef Beha: Predigten für die Narren 1991 – 2005“ ist erhältlich beim Geschichts- und Heimatverein Furtwangen (14,80 Euro) und kann bestellt werden unter www.museum-gasthaus-arche.de/publikationen, Telefon 07723/50 57 62 (Anrufbeantworter). Ebenfalls noch erhältlich für 8 Euro ist das Buch „Die Lebenserinnerungen von Josef Schultis“ von Robert Scherer. Schultis hat den Furtwanger Narrenmarsch komponiert.