Rund eine Woche vor seinem 95. Geburtstag starb in Vöhrenbach Manfred Fürderer. Er war Ehrenmitglied des Fußballclubs 1926 Vöhrenbach, des Gesangvereins Concordia und der Stadtkapelle Vöhrenbach.

Geboren wurde Manfred Fürderer am 11. Juni 1925. Der Schulzeit in Vöhrenbach folgte eine Ausbildung zum Feinmechaniker bei der Firma Ketterer in Furtwangen. Den Krieg erlebte er als Besatzungsmitglied eines Schnellbootes auf der Adria. Auf dem Rückzug in Italien geriet er schließlich in amerikanische Gefangenschaft, aus der er 1946 entlassen wurde.

Im Außendienst tätig

Nach kürzeren Tätigkeiten in Vöhrenbach absolviert er ein Volontariat in der Spezialdruckerei seines älteren Bruders in Freiburg und war anschließend bis zu seiner Pensionierung im Außendienst für das Unternehmen tätig.

Frau führte Schreibwarengeschäft

1952 heiratete er in Vöhrenbach Ingrid Rissler und bezog eine Wohnung in der Neuen Heimat. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, von denen der älteste Sohn Jürgen allerdings schon vor wenigen Jahren gestorben ist. Ein wichtiges Ereignis war im Jahr 1963 die Übernahme des Schreibwarengeschäftes von Frieda Grauer, das Fürderers Ehefrau Ingrid viele Jahre führte.

Legendäre Fußballmannschaft

Manfred Fürderer gehörte der legendären Mannschaft des FC 1926 Vöhrenbach an, die nach dem Zweiten Weltkrieg den Aufstieg in die damalige Zweite Amateurliga schaffte und sich für Jahre dort etablierte. Als 1954 der neue Sportplatz an der Schule eingeweiht wurde, berief man Fürderer in eine Schwarzwaldauswahl, die gegen den FC 08 Villingen antrat. 1986 wurde er zum Ehrenmitglied des FC Vöhrenbach ernannt. Diese Ehre sprachen ihm auch der Gesangverein Concordia Vöhrenbach und die Stadtkapelle zu, denen er viele Jahre als passives Mitglied verbunden war.

Große Familie

Fürderer hinterlässt eine große Familie, zu der zehn Enkel und 19 Urenkel zählen. Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis statt.