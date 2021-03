von Hartmut Ketterer

Wer in der 2020 erschienenen Ortschronik von Hammereisenbach-Bregenbach blättert, stößt zigmal auf die Bezeichnung Kuckucksweiher, die für eine markante Felsformation im Wald bei Hammereisenbach steht.

Weitere Felsformationen neben dem Kuckucksweiher sind noch der Tierstein mit dem sechs Meter hohen Eisenkreuz gegenüber der ehemaligen Fischersäge und die Felskuppe mit der Ruine Neufürstenberg.

Versteckt im Wald

Dabei ist der Kuckucksweiher gar nicht so leicht zu finden, liegt er doch etwas versteckt im Wald. Ältere Einwohner kennen die Stelle mit den großen Steinen. Grob gesagt: Wenn man eine Luftlinie zum gegenüberliegenden großen Steinbruch zieht, dann hat man den oder die Kuckucksweiher vor Augen. Eine halbstündige Wanderung von der Ortsmitte ist allerdings nötig. Beim Betrachten der überdimensionalen Felsbrocken sind es vor allem die runden, ausgeprägten Aushöhlungen, die Fragen aufkommen lassen. Wer hat das gemacht, oder ist das natürlich?

Sechs große Felsblöcke

Etwas Aufschluss gibt hier die Ortschronik Hammereisenbach-Bregenbach, die ausführlich über den Kuckucksweiher berichtet. Von mindestens sechs großen Felsblöcken mit runden Vertiefungen ist da die Rede. Und der sogenannte Kuckucksweiher, der Stein mit der größten Vertiefung, fällt besonders auf. Diese Aushöhlung hat immerhin einen Durchmesser von 80 Zentimetern und ist etwa 25 Zentimeter tief. Kenner der Szene nennen diese Felsstücke auch Schalensteine.

Verschiedene Versionen zur Bedeutung

Über die Bedeutung des Kuckucksweihers gibt es verschiedene Versionen. Teils wird von früheren heidnischen Kultstätten gesprochen, was aber nicht belegt werden kann. Eine andere Auslegung kommt vom Schweizer Schalensteinforscher Walter Knaus, der im Raum Triberg Schalensteine mit kleinen Schälchen analysierte. Knaus kommt zu dem Ergebnis, dass damit eventuell astronomische Himmelsbeobachtungen erfolgt seien.

Nicht nur der Kuckucksweiher trägt die Jahreszahl 1742, auch der Grenzstein in der Nähe des Hammereisenbacher Pfarrhauses ist damit gekennzeichnet. | Bild: Hartmut Ketterer

Ließe sich eine ähnliche Deutung auch auf den Hammereisenbacher Kuckucksweiher übertragen? Tatsache ist, dass die einheimischen Felsblöcke über mehrere Jahrhunderte als Grenzsteine dienten. So ist beim Kuckucksweiher die Initiale „F.F.1742“ eingeritzt, was als Kennzeichnung für den Fürstlich Fürstenbergischen Grundbesitz diente. Einen weiteren Grenzstein gibt es in der Nähe des Hammereisenbacher Pfarrhauses. Auch hier ist die Jahreszahl 1742 in Stein verewigt.

Inventarisierung geplant

Wie aus der Chronik hervorgeht, soll in absehbarer Zeit eine archäologische Inventarisierung der Schalensteine im Schwarzwald-Baar-Kreis neu vorgenommen werden. Bei der Denkmalpflege des Regierungspräsidiums Freiburg wurde das angeregt. So ist es gut möglich, dass der Kuckucksweiher dann in die Inventarisierung aufgenommen wird.

Wer öfters den Kuckucksweiher besucht, sieht darin auch die Großwetterlage. So ist der Stein mit der 80 Zentimeter großen Ausbuchtung fast immer mit Wasser gefüllt. Doch diesen Sommer – wen wundert‘s bei den wenigen Niederschlägen – hat man den Kuckucksweiher auch schon mal ausgetrocknet angetroffen. Aktuell könnte der Kuckuck, sofern es ihn in diesem Bereich noch gibt und ihm daran liegt, im Hammereisenbacher Kuckucksweiher baden. Dafür haben 75 Liter Niederschlag im zurückliegenden Monat gesorgt.

Wer noch mehr über den Kuckucksweiher lesen will, der findet weitere Details in der Hammereisenbacher Chronik. Das 608 Seiten umfassende Buch mit über 500 Bildern kann im Tourist-Info-Büro im Vöhrenbacher Rathaus erworben werden.