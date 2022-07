Vöhrenbach vor 59 Minuten

Das gab‘s seit 20 Jahren nicht: Im Müllwagen brennt es

In Vöhrenbach gerät Restmüll in einem Müllwagen in Brand. 28 Einsatzkräfte sind vor Ort, gelöscht wird aus Vorsicht unter Atemschutz. Die Müllmänner selbst verhindern Schlimmeres.