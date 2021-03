von Stefan Heimpel

Einstimmig beschlossen hat der Gemeinderat die Anschaffung eines Systems zur Zeiterfassung für den Vöhrenbacher Bauhof. Bisher wurden die Arbeitszeiten der Mitarbeiter mit manuellen Einträgen per Hand erfasst und dann in der Verwaltung in die verschiedenen Systeme übertragen.

Unnötig großer Aufwand

Dies sei aber nicht mehr zeitgemäß und erzeuge vor allem unnötig großen Aufwand. Daher beschloss der Gemeinderat, ein modernes System anzuschaffen. Gewählt wurde nun aus zwei Angeboten das günstigere System der Firma Aida für 9200 Euro.

Arbeitszeit und Aufträge mit Barcode-Scanner buchen

Künftig hat jeder Mitarbeiter einen eigenen Barcode-Scanner, mit dem er seine Arbeitszeit und seine Aufträge direkt buchen kann. Die dafür notwendigen Barcodes werden für die verschiedenen Geräte, Fahrzeuge und auch in einem Handbuch für die verschiedenen Arbeiten vorgelegt.

Der Mitarbeiter muss dann jeweils nur noch Gerät, Ort und Arbeit einscannen. Die hier erbrachten Arbeiten werden dann automatisch in das Computersystem des Rathauses übertragen und sofort auf die richtige Kostenstelle verbucht. Abrufbar sind dann auch jederzeit Daten wie Einsatzzeiten und Zweck für verschiedene Gerätschaften oder Fahrzeuge. Damit ergeben sich sowohl für die Mitarbeiter, beim Personalamt und auch bei der Kämmerei deutliche Zeitersparnisse.