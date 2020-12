von Hartmut Ketterer

Ein schwieriges Jahr gemeinsam zu meistern stand beim Vöhrenbacher Automobilzulieferer Walor ganz oben auf der Tagesordnung. So standen die Mitarbeiterehrungen in diesem Jahr in einem besonderen Licht.

Der Blick richtet sich nach vorn

Weltweit gingen im Jahr 2020 die Autoverkäufe zurück und auch zwischenzeitliche Verbesserungen konnten die negative Bilanz der Autohersteller am Ende des Jahres nicht ausgleichen. Zudem galt es, zusätzliche Kosten durch die Corona-Pandemie im Budget unter zu bringen. Dennoch: Beim Vöhrenbacher Unternehmen in der Langenbacher Straße ist der Blick vorsichtig optimistisch nach vorne gerichtet. Kurzarbeit ist derzeit kein Thema mehr. Diese Rahmenbedingungen standen auch bei der diesjährigen Mitarbeiterehrung im Mittelpunkt.

Ehrungen in Einzelgesprächen

Auf eine kleine gemeinsame Feier verzichtete man coronabedingt. Geschäftsführer Arnaud Louise-Alexandrine nahm die Ehrungen deshalb in Einzelgesprächen vor. Besonders hob der Geschäftsführer dabei hervor, dass das Unternehmen von der langjährigen Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter mit deren Erfahrung profitiere und so immer neue Anforderungen miteinander gelöst werden können.

Ehrung für 40 Jahre Firmentreue

Gleich sechs Mitarbeiter wurden dabei für eine 40-jährige Zugehörigkeit ausgezeichnet. Aus der Abteilung Presserei sind dies Johann Zwirner und Hans-Peter Schrenk. Beide haben auch die Position des Schichtführers inne. Ebenfalls vier Jahrzehnte sind Manfred King und Mustafa Gök dabei. Ihr Arbeitsgebiet im Werkzeugbau umfasst unter anderem das Drehen an CNC-gesteuerten Drehmaschinen. Zu den 40er-Jubilaren gesellten sich außerdem Konrad Durler aus der Instandhaltung, sowie Bruno Mantel, der seinen Arbeitsplatz in der Qualitätssicherung/Prüfmittelüberwachung hat.

Vöhrenbach Trotz Kürzungen bleibt ein Defizit im Vöhrenbacher Haushalt Das könnte Sie auch interessieren

25 Jahre dabei

Acht Mitarbeiter durften die Urkunde für 25 Jahre entgegennehmen. Zu diesem Kreis gehören aus der Abteilung Zerspanung Schichtführer Ahmet Akgün, Meral Gündüz, Alexander, Waldemar und Viktor Robertus, sowie Saban Durmus, Werkzeugbau, Manfred Haas, Qualitätssicherung und der Pressereimitarbeiter Robert Jozic. In der gleichen Abteilung ist Mathias Weiss, der vom Geschäftsführer für zehn Jahre ausgezeichnet wurde. Mit Manfred King, Hans-Peter Schrenk, Johann Zwirner und Saban Durmus haben vier der Geehrten ihre Ausbildung im Vöhrenbacher Unternehmen begonnen, das vormals unter dem Namen Dold Kaltfliesspressteile firmierte. Alle Jubilare erhielten eine Urkunde der Industrie- und Handelskammer, sowie ein Geldpräsent der Firma.