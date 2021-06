von Stefan Heimpel

Auch der Nachwuchs der Vöhrenbacher Feuerwehr beteiligt sich an dem Wettbewerb „BGV Nachwuchshelden“ des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbandes (BGV).

Online-Fernunterricht für Nachwuchsretter ausbauen

Die Vöhrenbacher Jugendfeuerwehr will den Online-Fernunterricht für den Nachwuchs, der sich in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie schon sehr gut bewährt hat, ausbauen und verbessern und benötigt dafür auch finanzielle Unterstützung. So hofft man auf Erfolg bei diesem Wettbewerb.

Breite Unterstützung erhofft

Entscheidend ist die breite Unterstützung durch die Bevölkerung über das Internet: Jeder sollte täglich eine Stimme bei diesem Internet-Wettbewerb für die Jugendfeuerwehr Vöhrenbach abgeben, bis dann am 6. Juli das Finale beginnt. Die 15 Jugend-Organisationen aus dem Badnerland, die am 6. Juli die meisten Stimmen haben, kommen dann in das Finale um die 15 Förderpreise bis zu 3000 Euro. Ganz wichtig ist, dass dann beim Finale die Zählung für die Organisationen wieder von vorne beginnt. Dann kann man allerdings jeweils nur eine Stimme je Organisation abgeben.

Von Live-Proben zu Online-Proben gewechselt

Nachdem zu Beginn der Pandemie die Jugendarbeit der Feuerwehr ganz zum Erliegen kam, hat die Jugendfeuerwehr Vöhrenbach ab dem Herbst 2020 von den Live-Proben zum Homeoffice beziehungsweise Onlineunterricht für die Jugendfeuerwehr gewechselt. Für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr im Alter bis zu 18 Jahren gab es zuerst einmal Arbeitsblätter und auch online über das Internet verschiedene Aufgaben zu lösen.

Spannende Feuerwehr-Versuche daheim

Besonders spannend waren dann aber die Online-Proben, welche die Kinder mit ihren Eltern am heimischen PC absolvierten. Dafür hatten die Ausbilder der Jugendfeuerwehr Versuche vorbereitet und natürlich zuvor auch selbst getestet. Denn nicht jeder spannende Feuerwehr-Versuch ist Wohnzimmertauglich. Dazu erhielten die Jugendlichen die notwendigen Utensilien und eine Liste für weitere Hilfsmittel.

Riesiges Feedback

Dann traf man sich über eine Online-Plattform zur Probe: Die Kids zu Hause mit ihren Eltern am PC, ein kleiner Teil der Ausbilder (natürlich coronakonform) im Gerätehaus in Vöhrenbach. Dort wurde sogar ein kleines Studio aufgebaut. Alle waren mit Begeisterung dabei, das Feedback war riesig. In den Versuchen ging es um die Grundlagen von Feuer und Brand-Entstehung ebenso wie um das Löschen. Weitere Themen waren etwa das richtige Verhalten beim Brand und der richtige Notruf.

Einen Gewinn könnte die Jugendfeuerwehr sehr gut brauchen, um für die Online-Proben eine bessere Ausrüstung mit Kameras, Stativen und Mikrofonen anzuschaffen. Diese kann auch beim normalen Unterricht der Jugendfeuerwehr zum Einsatz kommen.

So kann man die Jugendwehr unterstützen

Wie kann man an der Abstimmung teilnehmen? Wenn man den Link www.bgv-nachwuchshelden.de/projekte anklickt oder über die Facebook-Seite der Jugendfeuerwehr im Internet geht, kommt man auf die Wettbewerbsseite und kann hier für die Jugendfeuerwehr Vöhrenbach seine Stimme abgeben – und das jeden Tag neu bis zum 6. Juli, 10 Uhr. Das Finale für die Mannschaften mit den meisten Stimmen startet am 6. Juli um 10 Uhr und dauert bis zum 8. Juli um 24 Uhr. Beim Finale beginnt die Zählung für die Organisationen wieder von vorne. Dann kann jeder Internet-Nutzer aber nur eine Stimme je Organisation abgeben.