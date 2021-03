von Birgit Winskowski

Vielen Vöhrenbachern ist Radegunde Ketterer noch als Lehrerin an der Vöhrenbacher Schule in Erinnerung. Die Ehrung konnte durch ihre Tochter, die in der Nähe ihrer Mutter wohnt, ermöglicht werden. Urkunde und Blumengruß überbrachte sie im Namen des Vereins, sehr zur Freude ihrer Mutter.

Termin für Ehrungen im November

Auch für die anstehenden Ehrungen für aktive und passive Mitglieder hat der Verein einen Termin gefunden. Sofern es die Coronaregeln erlauben, wird am Samstag, 27. November, die Hauptversammlung mit dem Vereinsabend zusammengelegt. In diesem Rahmen sollen die Ehrungen erfolgen. Der Abend soll im Gasthaus „Waldrast“ stattfinden. Der Schwarzwald-Baar-Chorverband plant am Sonntag, 21. November, seine Hauptversammlung im Pfarrsaal Krone, wobei der Gesangverein die Veranstaltung organisiert und bewirtet.

Seminar für die Stimmbildung

Ebenfalls im Pfarrsaal Krone soll am Samstag, 2. Oktober, ein Stimmbildungsseminar mit dem Gesangspädagogen und Sänger Philipp Heizmann für alle Sänger aus dem Schwarzwald-Baar-Chorverband durchgeführt werden. Der Verein ist zuversichtlich, diese Veranstaltungen umsetzen zu können, sofern sich die Pandemiesituation durch Impfungen und Tests verbessert.

Mit Zuversicht geht es in die Zukunft

„Zuversicht ist das Gebot der Stunde“, so der Verein. Dies gelte auch für die nun bereits dritte Verschiebung des geplanten großen Konzerts in der Festhalle Vöhrenbach zusammen mit dem Männerchor Uralkosaken. Der neue Termin wurde nun auf den 15. Mai 2022, einen Sonntagnachmittag, festgelegt. Die bereits erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, betont der Verein. Wann die Probenarbeit wieder aufgenommen werden kann, ist ungewiss. Möglicherweise könnten Gesangsproben, wie im vergangenen Jahr, mit Hygienekonzept realisiert werden. „Warten wir es ab und schauen positiv in die Zukunft“, so der Gesangverein.