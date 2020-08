von Stefan Heimpel

Mit einem Blumenstrauß und einem Vöhrenbacher Stadt-Sekt begrüßte Bürgermeister Robert Strumberger jetzt die neue Leiterin des Vöhrenbacher „Zentrums für Betreuung und Pflege Luisenhof“, Bernadette Manka. Er sei überzeugt, dass das Haus damit weiter in guten Händen sei, nachdem Bernadette Manka es als kommissarische Leiterin während der ganzen Corona-Krise bisher mit klaren Konzepten und Besonnenheit durch diese schwierige Zeit geführt habe. Er sei froh, dass dank dieser guten Führung der Luisenhof, im Unterschied zu vielen anderen Pflegeheimen in der Region, bisher komplett von Corona verschont geblieben sei. Besonders sei in dieser schwierigen Zeit auch die Zusammenarbeit mit Bernadette Manka und der Stadtverwaltung immer vertrauensvoll gewesen, alle aufkommenden Fragen wurden auf direktem Weg diskutiert und geklärt.

Eine Bregtälerin

Bernadette Manka stammt aus dem Bregtal und hat dann nach dem Besuch des Otto-Hahn-Gymnasiums in Furtwangen und der Fachoberschule in Neuendettelsau in einer Pflegeeinrichtung in Nürnberg ihr freiwilliges soziales Jahr absolviert. Anschließend wurde sie dort auch zur Altenpflegerin ausgebildet und war dann in diesem Beruf tätig. Nach ein paar Jahren Pause für die Kindererziehung begann sie 2015, inzwischen wieder ins Bregtal zurückgekehrt, ihre Tätigkeit als Altenpflegerin im Vöhrenbacher Luisenhof. Zuletzt war sie hier als Pflegedienstleiterin und stellvertretende Heimleitung tätig. Seit dem Frühjahr vertrat sie die erkrankte Leiterin des Hauses, Karola Kruse, als kommissarische Heimleiterin. Kurze Zeit später folgte die große Herausforderung, als sie in der Leitungsfunktion die Corona-Krise und alle Maßnahmen zum Schutz der Bewohner und auch Mitarbeiter bewältigen musste.

Mehrere Bewerber

Nachdem Karola Kruse nun ein neues Betätigungsfeld gesucht hat, war die Stelle von der Korian-Gruppe, zu der auch der Luisenhof gehört, ausgeschrieben worden. Die Konzernleitung entschied sich dabei unter mehreren Bewerbern für Bernadette Manka, nachdem sie gerade in dieser Pandemie viel Weitsicht und Organisationstalent bewiesen hatte. Am 1. August hatte sie nun offiziell die Leitung des Luisenhofs übernommen.

Bürgermeister lobt gute Zusammenarbeit

Dies war der Anlass für Bürgermeister Strumberger, dem seit Beginn der Luisenhof immer sehr am Herzen lag, der neuen Leiterin des Hauses zu ihrer neuen Funktion zu gratulieren und auch weiterhin die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Vöhrenbach zuzusichern. Strumberger erinnerte daran, wie man 2001 das neue Sozialkonzept Luisenhof am Stadtgarten als Nachfolgeeinrichtung für das Alten- und Pflegeheim Luisenhaus im ehemaligen Krankenhaus beziehen konnte.

Noch kein Corona-Fall im Haus

Noch jetzt, so Manka, gibt es einige Mitarbeiter, die bereits im alten Krankenhaus zum Mitarbeiter-Stab gehörten. Gerade das gute Miteinander bei den Mitarbeitern habe wesentlich dazu beigetragen, dass die Corona-Krise so gut gemeistert werden konnte. Alle hätten die Planungen und Entscheidungen mitgetragen als Beispiel nannte sie zu Beginn der Pandemie die Schließung des Hauses für Besucher von außen. Damit war der Luisenhof in Vöhrenbach eine der erste Pflegeeinrichtungen, die noch vor Inkrafttreten der entsprechenden Verordnung, keinen Besuch von außen mehr zuließ, um sich vor dem Virus zu schützen. Mehrmals gab es in den vergangenen Wochen auch Corona-Verdacht im Haus, auf den wiederum ganz konsequent mit entsprechenden Maßnahmen wie Quarantäne, Schutzkleidung für die Mitarbeiter und ähnlichem reagiert wurde. Zum Glück hat sich keiner der Verdachtsfälle bestätigt. Die konsequenten Maßnahmen und auch die Disziplin der Mitarbeiter haben wesentlich dazu beigetragen, dass man in Vöhrenbach bisher von einem Corona-Fall verschont geblieben ist, so Bernadette Manka.

Bewohner kommunizieren digital

Auch die Bewohner und ihre Angehörigen hätten die ganze Zeit über viel Verständnis gezeigt. Man habe aber auch alles versucht, um trotzdem den Kontakt zwischen den Familien zu ermöglichen, beispielsweise mit Skype-Konferenzen mit der Familie mit zahlreichen Tablets und Smartphones, welche den Bewohnern dafür zur Verfügung gestellt wurden. Aber auch die Unterstützung durch die Korian-Gruppe sei beispielhaft. Beispielsweise wird täglich der Bestand an notwendigen Materialien wie Masken, Schutzkleidung, Desinfektionsmitteln und ähnlichem mehr überprüft und bei Bedarf gibt es in kürzester Zeit, auch am Wochenende, Ersatzlieferung aus einem speziellen Zentrallager.

Fortbildungen stehen an

Auf die neue Leiterin Manka warten nun weitere Fortbildungen für ihre neue Aufgabe. Auch entsprechende Unterstützung durch Fachleute der Korian-Gruppe ist bereits zugesagt, unter anderem durch Besuche von Spezialisten im Vöhrenbacher Haus. Daher ist ebenso Bürgermeister Strumberger überzeugt, dass der Luisenhof mit der neuen Leiterin als bereits seit Jahren bewährter Mitarbeiterin wieder „in sehr guten Händen“ ist.