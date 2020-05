Auch wenn in den besucherintensiven Ämtern, wie zum Beispiel im Bürgerbüro, der Tourist-Information und dem Bauamt, in den vergangenen Wochen nur in Ausnahmefällen persönliche Kontakte ermöglicht werden konnten, ging die Arbeit auf dem Vöhrenbacher Rathaus weiter, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Konsequent wurden Anliegen von Bürgern bearbeitet und anstehende Arbeiten und Projekte weiter verfolgt, teilweise unter anderen, vielleicht sogar unter schwierigeren Bedingungen – bedingt durch die besondere Situation der Coronakrise.

So geht beispielsweise der Ausbau der Krankenhausstraße seit dem 14. April weiter. Auch mache die Verlegung der Verbundleitung zur Wasserversorgung Furtwangen im Bregtalwanderweg große Fortschritte, informiert die Stadt. Beim Breitbandausbau gebe es momentan nichts Neues.

Breitbandanträge sind gestellt

Die Förderanträge für Vöhrenbach-Stadt, Gewerbegebiete und Schule seien gestellt. Nun gelte es, die Bewilligungsbescheide abzuwarten. Die Mitverlegung von Leerrohren bei den Maßnahmen Krankenhausstraße und Verbundleitung zur Wasserversorgung Furtwangen verlaufe planmäßig.

Auch die Vorbereitungen für die geplanten Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen auf dem Friedhof in Vöhrenbach, den Spielplätzen im Baugebiet Ochsenberg und bei der Schule sowie im Straßenbereich „laufen auf Hochtouren“ und warten auf Entscheidungen durch den Gemeinderat.

Umzug der Schule vorbereitet

Weiter wurde die Zeit, in der die Schüler zu Hause unterrichtet werden, genutzt, um den aufgrund der geplanten Sanierung des neuen Schulgebäudes anstehenden Umzug in die alte Schule gemeinsam mit allen Beteiligten zu planen und vorzubereiten. Auch für die Proben des Gesangvereins Concordia habe für die Interimszeit eine gute Lösung gefunden werden können.

Arbeit lebt vom persönlichen Kontakt

„Meine Arbeit wie auch die Arbeit meiner Mitarbeiter lebt von den persönlichen Kontakten zu unseren Bürgern, aber auch dem Gemeinderat und den Ortsvorstehern“, sagt Bürgermeister Strumberger dazu. „Es ist ungewohnt, dass ein Austausch aufgrund der besonderen Situation in den meisten Fällen nur noch per Telefon oder E-Mail möglich ist und viele Termine einfach wegfallen müssen. Eine persönliche Gesprächssituation kann das auf Dauer nicht ersetzen.“

Trotzdem galt es für den Rathauschef und insbesondere die Mitarbeiter im Haupt- und Ordnungsamt, einen erheblichen Arbeitsanfall zu bewältigen, der sich aus der Umsetzung der Coronaverordnung mitsamt den bisher erfolgten Anpassungen ergeben hat. Hinzu kommen jede Menge Informationen von Bund, Land und Gemeindetag, die durchgearbeitet und umgesetzt werden müssen.

Zu Beginn der Krise mussten Spiel- und öffentliche Plätze abgesperrt werden, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Nutzung des Weges rund um die Linachtalsperre gelegt werden musste. Um die Einhaltung der erforderlichen Abstände zu gewährleisten, wurde der Rundweg als „Einbahnstraße“ ausgewiesen. Die Möglichkeit einer Nachbarschaftshilfe wurde auf die Beine gestellt, ebenso die Ausgabe von ehrenamtlich genähten Mundschutzmasken.

Weiter galt es, die Gemeinderäte und Ortsvorsteher über laufenden Projekte und Aufgaben auf dem Laufenden zu halten, in Kontakt und im gegenseitigen Austausch zu bleiben. Für Anliegen von Bürgern, die nicht schriftlich erledigt werden konnten, wurde im Eingangsbereich des Rathauses eine Möglichkeit geschaffen, unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften Unterlagen auszuhändigen oder entgegenzunehmen.

Schulsanierung verschoben

Bei einigen Projekten, wie zum Beispiel der Breitbandversorgung, dem Anbau eines Personalraumes am Feuerwehr-Gerätehaus Langenbach, dem neuen Feuerwehrfahrzeug TSF-W Langenbach, der Sanierung des neuen Schulgebäudes und der Straßenunterhaltung gebe es derzeit zeitliche Verschiebungen, was der momentanen besonderen Situation geschuldet sei.

Auch finanzielle Einbrüche, insbesondere bei der Gewerbesteuer, den Gebühreneinnahmen und den Anteilen an der Einkommenssteuer sowie beim Holzverkauf werden nicht ausbleiben, prognostiziert die Stadtverwaltung. Dazu kämen höhere Ausgaben für Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus und aufgrund des Verzichts auf Kindergartenbeiträge und Gebühren für die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule. In der nächsten Gemeinderatssitzung folge dazu ein erster Bericht.

Feuerwehr hilft bei Kontrollen

Bei vielen Arbeiten waren und sind die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes sehr stark eingebunden, beispielsweise bei den Absperrungen der Spiel- und öffentlichen Plätze. Nun gebe es Änderungen bezüglich der Öffnung von Spielplätzen unter bestimmten Auflagen. Zusätzlich zu ihren sonstigen Aufgaben unterstützten sie das Ordnungsamt bei den „notwendigen Kontrollen“ zur Einhaltung der Coronaverordnung, die insbesondere an den vergangenen Wochenenden mit schönem Wetter erforderlich gewesen seien. Dabei wurden und werden sie dankenswerter Weise von der Freiwilligen Feuerwehr und in den Ortsteilen durch die jeweiligen Ortsvorsteher entlastet, teilt die Stadtverwaltung außerdem mit.

Kleine Teams im Bauhof

Der Bauhof übernimmt im Städtle und den Ortsteilen viele unterschiedliche Aufgaben, wie beispielsweise Grünpflege, kleinere bauliche Projekte, die Leerung von Mülleimern und anderes mehr. Um zu gewährleisten, dass bei einer eventuellen Infizierung mit dem neuartigen Coronavirus nicht alle Bauhofmitarbeiter auf einmal ausfallen, wurden gleich zu Beginn der Krise die Mitarbeiter in Zweier- und ein Dreierteam eingeteilt, die anstehende Arbeiten immer im selben Team ausführen. Dieses Vorgehen habe sich bewährt. Zudem seien der Schwimmmeister und der städtische Bauhof auch an der Vorbereitung einer möglichen Öffnung des Freibades, was sich erst Anfang Juni laut einer Einschätzung des Sozialministeriums abzeichnen werde. In den vergangenen Tagen waren die Bauhofmitarbeiter damit beschäftigt, gemäß den geltenden Bestimmungen (zum Beispiel durch Abtrennungen aus Plexiglas) die Arbeitsplätze der Kollegen so zu gestalten, dass alles gut für den Publikumsverkehr vorbereitet ist.

Rathaus wieder offen

Seit Montag, 27. April, ist das Rathaus wieder für den Publikumsbesuch offen. Als nächstes soll aufgrund der letzten Lockerungen der Coronaverordnung nun am Mittwoch, 13. Mai, die erste Gemeinderatssitzung seit Februar stattfinden. Um die geltenden Abstandsregelungen einhalten zu können, wird diese in der städtischen Festhalle stattfinden.