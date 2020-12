von Hartmut Ketterer

Wünsche, ob von Kindern oder Erwachsenen, dürften derzeit vermutlich überall zum bevorstehenden Weihnachtsfest kundgetan werden. Diesen Gedanken hat sich das Uracher Gemeindeteam zu Herzen genommen und einen Weihnachtsbaum in der Pfarrkirche Allerheiligen aufgestellt.

Besondere Stimmung

Schon die vielen kleinen Lämpchen am Baum erzeugen eine besondere Stimmung, wenn man das Gotteshaus betritt. Doch auch die Wunschkärtchen, die die Zweige schmücken, verleihen dem Weihnachtsbaum eine besondere Note. Obwohl der Baum erst seit einer Woche steht, vermehren sich die handgeschriebenen Kärtchen fast täglich. Auch selbstgebastelter Weihnachtsschmuck darf den Baum zieren. Schmuck und Kärtchen verleihen dem Weihnachtsbaum so ständig ein anderes und schöneres Gesamtbild.

Hoffentlich ist Corona bald vorbei

Derzeit lesen sich die aufgehängten Wünsche unter anderem wie folgt: „Ich wünsche mir, dass wir uns bald wieder nah sein können und einander umarmen dürfen“. Ein anderes Anliegen, das derzeit sicherlich alle haben, notierte Leon mit den Worten „Ich wünsche mir, dass Corona bald vorbei ist“. Auf einem weiteren Kärtchen ist geschrieben „Dass meine Familie immer zusammenhält“. Direkt an das Jesuskind gerichtet sind diese besinnlichen Zeilen: „Liebes Jesuskind mit deiner himmlischen Mutter Maria. Schenk uns Kraft und Gesundheit in dieser schwierigen Zeit. In dieses Anliegen schließen wir alle Familienmitglieder mit ein. Halte deine schützenden Hände über uns alle. Und alle ihr lieben Engel bittet für uns.“

Bis Weihnachten komplett

Der Wunsch des Gemeindeteams, dass der Baum bis Heiligabend immer mehr geschmückt wird und bis Weihnachten voll ist, dürfte wahrscheinlich ganz in Erfüllung gehen. Zum Gemeindeteam gehören Angelika Winterhalder, Monika und Angelika Kienzler, Kathrin Rufat, Marion Röder, Philomena Tritschler, Ernst Winterhalder und Gerlinde Schuler.