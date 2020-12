von Stefan Heimpel

Bürgermeister Strumberger ist seit dem Beginn der Pandemie im regelmäßigen Austausch mit dem Luisenhof. Da tauchte dann bei ihm kürzlich die Frage auf, ob am Luisenhof überhaupt ein Christbaum stehe. Doch daran war in den vergangenen Wochen angesichts der angespannten Situation im Haus nicht gedacht worden.

Schon kurz nach diesem Gespräch kam der Bauhof zum Luisenhof und stellte einen schmucken Christbaum aus dem städtischen Wald auf. Auch für die entsprechende Beleuchtung sorgten die Mitarbeiter. Und so leuchtet nun vor dem Luisenhof ein Christbaum.

Dank für großes Engagement

Dies sei ein Geschenk der Stadt als Anerkennung und Dank für die schwere Arbeit in der aktuellen Zeit, so Bürgermeister Strumberger. Damit wolle er zum einen die Bewohner grüßen, zum anderen aber vor allem auch den Mitarbeitern und allen voran der Einrichtungsleiterin Bernadette Manka für ihr großes Engagement danken. Ein Zeichen in der dunklen Jahreszeit.

Inzwischen sei auch im Luisenhof selbst eine gewisse Entspannung zu beobachten. Leiterin Bernadette Manka vom Luisenhof zeigte sich dankbar für dieses Zeichen der Verbundenheit der Stadt Vöhrenbach mit dem Luisenhof. Dabei hob sie ausdrücklich hervor, dass die Zusammenarbeit in der ganzen Zeit immer hervorragend funktioniert habe, Stadtverwaltung und Bürgermeister hätten immer engen Kontakt zum Luisenhof gehabt und seien zu jeder Hilfe bereit gewesen.