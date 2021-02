von Stefan Heimpel

Zu einem Wohnungsbrand in der Schützenstraße musste die Vöhrenbacher Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag ausrücken. Acht Personen, darunter zwei Kinder, konnten aus dem Doppelhaus gerettet werden. Sie blieben unverletzt. Die Geretteten kamen bei Verwandten beziehungsweise im Gasthaus „Ochsen“ unter. Als Brandherd wurden laut Polizei ein Sofa und Müll in einem Lagerraum ausgemacht. Der Sachschaden wird vorläufig auf rund 100 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Alarm geht um 2.09 Uhr ein

Am frühen Donnerstagmorgen um 2.09 Uhr wurde die Abteilung Stadt der Vöhrenbacher Feuerwehr zu einem Kellerbrand in die Schützenstraße gerufen. Aufgrund weiterer Notrufe aus der Nachbarschaft wurde das Ganze als Gebäudebrand eingestuft und entsprechend Feuerwehr-Mannschaften alarmiert. Tatsächlich zeigte sich beim Eintreffen am Brandobjekt, dass nicht der Keller bei dieser Doppelhaushälfte in Brand stand, sondern das gesamte Erdgeschoss.

Zwei Feuerwehrleute suchen unter Atemschutz nach weiteren Bewohnern. | Bild: Feuerwehr

Feuerwehr holt Bewohner heraus

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich drei Personen in der brennenden Doppelhaushälfte, fünf weitere in der anderen Hälfte des Gebäudes. Zwei Bewohner des brennenden Gebäudeteils konnten sich selbst retten, die dritte Person musste dann noch durch die Feuerwehr ins Freie gebracht werden. Aber nicht nur dieser Teil des Doppelhauses war betroffen, auch die andere Haushälfte war durch den inzwischen kräftigen Brand stark verraucht. Hier mussten weitere fünf Personen von der Feuerwehr ins Freie gerettet werden.

Bittere Kälte als Herausforderung

Eine Herausforderung waren nicht zuletzt die niedrigen Temperaturen von minus 13 Grad, denn die geretteten Bewohner waren allesamt nur leicht bekleidet.

Niemand wurde verletzt

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, dem Vöhrenbacher Einsatzfahrzeug, einem Notarzt und dem organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes sowie zusätzlich einem Feuerwehrarzt. Dieses Team kümmerte sich nach der Rettung um die acht Personen, darunter zwei Kinder. Nach einer ersten Untersuchung stand fest, dass offensichtlich niemand einen Schaden, auch nicht durch den Rauch, davongetragen hatte.

Schneetreiben und eisige Kälte behinderten die Rettungskräfte. | Bild: Feuerwehr

Nach der Menschenrettung war es natürlich die zweite wichtige Aufgabe der Feuerwehr, den Brand zu löschen. 60 Feuerwehrleute aus Vöhrenbach, Hammereisenbach und Langenbach mit sieben Fahrzeugen waren vor Ort. Unterstützt wurden sie dabei durch die Mitglieder der Führungsgruppe Bregtal aus Furtwangen und Gütenbach sowie durch den stellvertretenden Kreisbrandmeister. Darüber hinaus war die Polizei vor Ort, der Bauhof und die Energieversorger für Strom und Gas, die sofort die entsprechenden Zuleitungen abstellten.

Hydranten zugefroren

Die Abteilung Langenbach kümmerte sich gemäß Alarmplan um die weitere Wasserversorgung der Vöhrenbacher Fahrzeuge mit Wasser aus den Hydranten und auch aus der Breg. Bei den eisigen Temperaturen gab es gewisse Probleme mit zugefrorenen Hydranten und die Gefahr von Vereisung der Löschwasserleitungen. Aber auch diese Herausforderungen wurden gut gemeistert. Nicht zuletzt unterstützte die Abteilung Langenbach ebenso wie die nachgeforderte Abteilung Hammereisenbach den Einsatz mit zusätzlichen Atemschutzgeräteträgern.

Ende erst nach rund fünf Stunden

Für die Feuerwehrleute war dieser große Einsatz bei eisigen Temperaturen eine Herausforderung. Denn erst nach etwa fünf Stunden und den notwendigen Nachkontrollen konnte der Einsatz offiziell beendet werden. Die Versorgung der Einsatzkräfte vor Ort übernahm der DRK-Ortsverein Vöhrenbach.