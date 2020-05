von Hans-Jürgen Kommert

Getrennt durch Landkreisgrenzen, ziehen Vöhrenbach und Eisenbach dennoch an einem Strang, wenn es um die Abwasserbeseitigung geht. Zu ihrer Sitzung trafen sich die Mitglieder des Abwasserzweckverbandes Vöhrenbach-Eisenbach in der Wolfwinkelhalle.

Zwei Gemeinden rechnen mit hohem Zuschuss

Dabei wurde auch der Haushaltsplan 2020 verabschiedet, der eine gewaltige Summe enthielt – 765 000 Euro für ein Regenüberlaufbecken mit 500 Kubikmetern Fassungsvermögen – hier rechnet man allerdings mit rund 580 000 Euro Zuschuss. Dazu kommen im Ergebnishaushalt rund 53 000 Euro für einige kleinere Maßnahmen, wie die Erneuerung und Überholung diverser Teile der Anlage. Eine etwas größere Ausgabe ist mit 25 000 Euro für die Sandfang-Belüftung eingeplant. Im Investitions-Bereich sind zusätzlich 10 000 Euro für kleinere Anschaffungen eingeplant.

Kläranlage schafft Abwasseranfall nicht

Grund für den Bau des Regenüberlaufbeckens ist eine Auflage der zuständigen Behörde angesichts der anstehenden wasserrechtlichen Genehmigung. Derzeit ist es so, dass bei längeren Regenperioden und bei Schneeschmelze deutlich mehr Abwasser anfällt, als die Kläranlage aufbereiten kann. Was über die Kapazität der Kläranlage geht, wird über einen Notabschlag in die Breg eingeleitet.

Auflage der Behörde

Der Abwasserzweckverband Eisenbach-Vöhrenbach erhielt deshalb von den Behörden eine Auflage zur Änderung dieses Zustandes. Mit dem Bau des Regenüberlaufbeckens soll jetzt eine Pufferung bei hohen Wassermengen geschaffen werden.

Ein letztes Mal leitete der Verbandsvorsitzende Alexander Kuckes die Sitzung. Der Bürgermeister von Eisenbach ist bei der Wahl im März des Jahrs nicht mehr angetreten und amtiert derzeit nur noch bis zu Amtsübergabe. Wegen der Corona-Krise begann die Sitzung nicht wie geplant mit einem Rundgang durch die Anlage, stattdessen zeigte Betriebsleiter Steffen Tritschler anhand einer ausführlichen Dokumentation auf, wie die Anlage funktioniert. Kuckes dankte anschließend dem Klärwärter-Team der gemeinsamen Kläranlage in Hammereisenbach, das aus Steffen Tritschler, Philipp Ketterer sowie Verbandstechniker Reinhold Tritschler besteht.

Punktlandung bei Jahresrechnung

Verbandsrechner Fabian Furtwängler aus Eisenbach stellte die Jahresrechnung 2019 vor. Hier erzielte man eine Punktlandung mit einem Ergebnis von 29,93 Euro, was praktisch dem Planansatz entsprach, da die Summe der Erträge und der Aufwendungen nahezu identisch waren. Die eingeplanten Mittel für Investitionen in Höhe von rund 49 000 Euro wurden vollumfänglich eingesetzt.

Abwasserabgabe gekürzt

Ingenieurin Vivian Litterscheidt von BIT-Ingenieure erläuterte die für 2020 geplanten Maßnahmen. Wesentlich beteiligt an dieser Aufstellung waren auch die Klärwärter, die aufgrund ihrer großen Erfahrung über notwendige Investitionen Bescheid wissen. Für den Bau des Regenüberlaufbeckens wurde Grunderwerbssteuer fällig, knapp 48 600 Euro wurden für Bodenproben, Gutachten, Statikberechnungen sowie Ingenieurleistungen ausgegeben. Die Abwasserabgabe für 2018 in Höhe von 26 520 Euro konnte durch Investitionen und Sanierungsmaßnahmen um 20 288 Euro gekürzt werden.

Aufgrund des neuen kommunalen Haushaltsrechtes weist der neue Haushaltsplan bei eigentlich unveränderten Kosten ganz andere Zahlen auf und umfasst ein Volumen von jetzt 653 000 Euro. Finanziert wird der Abwasserverband durch Umlagen der Gemeinden.