von Stefan Heimpel

Vorgestellt wurde den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung der neue Generalsentwässerungsplan, den die Firma Bit-Ingenieure aus Freiburg im Auftrag der Stadt erarbeitet hatte. In dieser Grundsatz-Untersuchung des Entwässerungssystems werden die aktuellen Leitungen erfasst und Empfehlungen sowohl für die Sanierung wie für die Erweiterung des Kanalnetzes erteilt. Alle 15 Jahre ist eine solche grundlegende Untersuchung notwendig, da dann die wasserrechtliche Genehmigung der Kläranlage abläuft.

Gereinigtes Abwasser fließt in die Breg

Diese Genehmigung ist Voraussetzung dafür, dass die gereinigten Abwässer wieder in den Vorfluter, in Vöhrenbach also die Breg in Hammereisenbach, eingeleitet werden dürfen. Dabei entwickeln sich die Anforderungen an den Gewässerschutz immer weiter, die Vorgaben werden immer strenger. Allein schon deshalb muss die Abwasserleitung und -reinigung regelmäßig von Grund auf überprüft werden. Weitere wichtige Gründe für einen solchen neuen Generalsentwässerungsplan ist auch die laufende Weiterentwicklung der Gemeinde, beispielsweise durch Erschließung neuer Gewerbe- oder Baugebiete oder andere wichtige Veränderungen.

Daten werden aktualisert

Und nicht zuletzt ändern sich innerhalb von 15 Jahren natürlich auch die Methoden der Erfassung und Berechnung dieser Daten, sodass die erhobenen Daten für den Generalsentwässerungsplan, der letzte stammt von 2006, wesentlich exakter und vor allem aktuell sind. Berücksichtigt werden dabei unter anderem auch Maßnahmen, wie das Regenwasser behandelt wird, um die Kläranlage nicht zu überlasten. Dafür müssen die entsprechenden Flächen in der Stadt und die Beschaffenheit der Oberfläche erfasst werden ebenso wie die verschiedenen Gewässer. Überprüft wird auch ganz genau das Kanalnetz. Vor allem gilt es hier Stellen zu suchen, die bei starkem Regen zu einem Stau führen können.

1361 Kanal-Schächte

Bei insgesamt 1361 Kanal-Schächten im Stadtgebiet sind es lediglich neun Schächte, wo solch ein Stau auftreten könnte. Sechs davon sind als Überstau problematisch. Mit entsprechenden Planungen und Berechnungen wird nach Möglichkeiten gesucht, diesen Überstau zu verhindern. Dabei werden nicht zuletzt auch verschiedene Sanierungsmöglichkeiten auf ihre Kosten und Wirtschaftlichkeit überprüft. Im Wesentlichen wird hier jeweils der Durchmesser des Kanals deutlich vergrößert und damit ein Stau verhindert.

Mangel an sanierter Straße

Für Erstaunen bei den Gemeinderäten sorgte die Tatsache, dass ein solcher Überstau auch im unteren Bereich der Villinger Straße vorhanden sein könnte, die gerade erst saniert wurde. Doch bei den Sanierungen und dafür erforderlichen Voruntersuchungen konnte diese Problematik nicht erfasst werden, das funktioniert nur beim Generalsentwässerungsplan. Also ist auch im sanierten Bereich der Villinger Straße irgendwann eine Sanierung des Kanalnetzes notwendig, das aber auch nicht sofort. Weitere problematische Stellen befinden sich in der Adolf-Beermann-Straße, Schwimmbadstraße und dem Burgweg.

Rückhaltebecken entlasten

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Entlastung des Netzes bei besonders starkem Regen durch Rückhaltebecken, die bereits an verschiedenen Stellen vorhanden sind. Auch hier muss das System überprüft und optimiert werden. Vor allem wenn bei zu starkem Regen ein Teil der Kanal-Gewässer an der Kläranlage direkt in die Breg eingeleitet werden muss, ist die Belastung durch Schmutz im Gewässer zu groß. Eine Verringerung des Regenwassers im Kanal durch Rückhaltebecken verbessert hier die Bilanz wesentlich. Nicht zuletzt müssen auch Stellen überprüft werden, wo Wasser beispielsweise von Straßen direkt in die Breg eingeleitet wird. An jeder Einleitungsstelle muss genau überprüft werden, dass diese Einleitung keine Schäden verursachen kann.

Einige Bauarbeiten nötig

Damit stehen in den nächsten Jahren verschiedene Sanierungen an: Aufweitung kritischer Stellen im Kanal zur Vermeidung eines Staus, Verbesserung des Rückhaltesystems für Regenwasser und auch die Kontrolle und Verbesserung an verschiedenen Einleitungsstellen.