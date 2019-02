von Stefan Heimpel

Vöhrenbach – Zwei Probleme beschäftigten Stadtrat Rüdiger Hirt (CDU) in der Sitzung des Gemeinderates: zum einen der Vandalismus rund um den Musikpavillon, zum anderen die Zerstörungen durch einen Biber.

Aufgefallen ist dies dem Fraktionssprecher der CDU bei einem Spaziergang im Stadtgarten. Der Musikpavillon sei durch zahlreiche Graffiti verunstaltet, werde als Toilette missbraucht und sei auch sonst in einem desolaten Zustand. Er fragte an, ob man nicht durch eine Beleuchtung mit Bewegungsmelder oder gar mit einer Kamera hier Abhilfe schaffen könne.

Hierzu erläuterte Fred Heinze von der Bauverwaltung, dass die Graffiti entfernt werden und der Pavillon auch durch eine spezielle Farbe vor weiteren Graffiti geschützt werden soll. Eine entsprechende Beleuchtung mit Bewegungsmelder soll angebracht werden, der Park sei aber trotzdem eine dunkle Ecke. Eine Video-Überwachung sei wegen des Datenschutzes sehr problematisch.

Der Biber ist im Vöhrenbacher Stadtgarten aktiv. Die Schäden durch das Nagetier werden im Gemeinderat heiß diskutiert. | Bild: Markus Reutter

Das zweite Problem, das Rüdiger Hirt im Stadtgarten entdeckte, waren die massiven Schäden durch einen Biber. Große Bäume mit bis zu 40 Zentimetern Durchmesser seien von dem Tier gefällt worden. Der Biber habe einen sehr hohen Stellenwert in Deutschland, so Bürgermeister Robert Strumberger, kommentiert durch einen Zwischenruf: „Nicht in der CDU“. Strumberger befürchtet, das man in diesen Bereichen die Kontrolle verliert.

Fred Heinze von der Bauverwaltung machte deutlich, dass diese Schäden in vielen Bereichen feststellbar sein. Deshalb sei für das Frühjahr ein Vororttermin mit der Biber-Beauftragten geplant. Hier werde man eine klare Stellungnahme fordern, um auch rechtlich abgesichert zu sein. Zum Teil müsse man „immense Schäden“ feststellen.

Helmut Ruf (CDU) befürchtete, dass der Biber den gleichen Schutz genießt wie der Wolf. In der Folge bleibe nur, die Bäume beispielsweise mit Draht zu schützen, und zwar auf eigene Kosten. Dies sei politisch so gewollt, so Bürgermeister Strumberger. Peter Hummel (BWV) forderte daher auch für solche Schäden eine entsprechende Entschädigung vom Land.

Jürgen Straub (CDU) sprach mit Blick auf die Biber-Bäume die Sicherheit an: Wenn ein Baum vom Biber gefällt wird und Schäden entstehen, wer haftet dann? Rüdiger Hirt forderte, dass man die recht hohen Kosten einmal zusammenstellen und auch mit der Biber-Beauftragten besprechen sollte. Abschließend machte Strumberger deutlich, dass man, wenn die Zahl der Biber zu hoch steigt, diese auch wie die Rehe im Blick auf den Wildverbiss konsequent zum Abschluss freigeben müsste.