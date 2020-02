Zu zwei Unfällen in Folge mit einer leicht verletzten Person und rund 60 000 Euro Sachschaden an vier beteiligten Autos ist es am Mittwochabend zwischen Unterkirnach und Vöhrenbach auf der Landesstraße 173 gekommen.

Frau rutscht auf Gegenfahrbahn

Wie die Polizei mitteilt, geriet gegen 18.10 Uhr eine 32-jährige Mercedes-Fahrerin während der Fahrt Richtung Vöhrenbach auf der nach Schneegestöber winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte sie einen just in diesem Moment entgegenkommenden Suzuki mit Anhänger eines 75-jährigen Autofahrers. Beide Wagen kamen leicht beschädigt zum Stehen, ohne dass dabei jemand verletzt wurde.

Unfallstelle nicht abgesichert

Die beiden Beteiligten verständigten telefonisch die Polizei und tauschten ihre Personalien aus. Allerdings versäumten sie, die Unfallstelle entsprechend abzusichern. So erkannte ein wenige Minuten später mit nicht an die Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit aus Richtung Vöhrenbach nahender 80-jähriger Porsche-Fahrer die Situation zu spät. Bei einer Ausweichlenkung nach links touchierte der Porsche den Anhänger des auf seiner Spur stehenden Suzukis.

Porsche kracht in Hyundai

Im weiteren Verlauf schleuderte der Porsche nach links gegen die Leitplanken der Gegenfahrbahn und prallte schließlich mit einem aus Richtung Unterkirnach entgegenkommenden Hyundai eines 30-jährigen Autofahrers zusammen. Bei dem Unfall wurde der 30-Jährige im Hyundai leicht verletzt. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 60 000 Euro, wobei der Porsche mit etwa 30 000 Euro und der Hyundai mit rund 20 000 Euro die größten Beschädigungen aufwiesen. Infolge der beiden Unfälle kam es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Winterdienst ist blockiert

Während die Autos des ersten Unfalls trotz Beschädigungen fahrbereit blieben, mussten sich Abschleppdienste um den Abtransport des Porsches und des Hyundais kümmern. Nachdem die Fahrbahn wieder geräumt war, konnte die Straßenmeisterei für die Strecke den Streudienst einsetzen.