von Stefan Heimpel

Gut besucht war das Wunschkonzert des Harmonikavereins Vöhrenbach in der Vöhrenbacher Festhalle, wie Vorsitzender Michael Dold zufrieden bei der Begrüßung feststellte. Gleichzeitig bedeutete dieses Konzert für den Verein einen wichtigen Einschnitt.

„Best of zehn Jahre Conny„

Der Grund: Nach zehn Jahren gab Dirigentin Conny Henkemeyer mit diesem Konzert ihren Dirigentenstab ab. Das Konzert stand deshalb unter dem Motto „Best of zehn Jahre Conny“, also die Höhepunkte aus zehn Jahre Akkordeon-Musik mit Conny Henkemeyer. Im Rahmen des Konzerts fand dann auch die Stabübergabe an die neue Dirigentin Karin Messner statt.

Junge Musiker beeindrucken

Traditionell eröffnete das Jugendorchester unter der Leitung von Anita Kupferschmid das Konzert beim Harmonikaverein Vöhrenbach. Dabei beeindruckten die jungen Musiker durch ihr perfektes Spiel.

Eröffnet wurde dieser Programmteil mit der „Biene Maja“, der bekannten Titelmusik der gleichnamigen Zeichentrickserie. Mit „All About That Bass“ von Meghan Trainor ging es weiter und auch „Das letzte Einhorn“ kam mit seiner Filmmusik auf die Bühne. Sehr schwungvoll präsentierten sich die jungen Musiker bei „Viva la Vida“ von Coldplay. Zum Abschluss erklangen hier noch einmal sehr schwungvoll und wiederum auch musikalisch hervorragend dargeboten der italienische Partisanen-Song „Bella Ciao“, der überraschend im vergangenen Jahr die Charts eroberte.

Viel Beifall für die Kleinen

Mit reichlichem Beifall forderte das Publikum eine Zugabe: Als besondere Einlage wurde das Jugendorchester zur Freude des Publikums noch durch fünf ganz junge Nachwuchsspieler ergänzt, hier erklang der aktuelle Hit „Hulapalu“.

Tango und Robbie Williams

Zum letzten Mal stand nun das Hauptorchester unter der Leitung von Dirigentin Conny Henkemeyer und präsentierte zum Auftakt eine bunte Folge bekannter Swing-Melodien von Robbie Williams. Eine besondere Herausforderung für jedes Akkordeonorchester sind die Werke von Tango-Komponist Astor Piazolla. Das Orchester überzeugte hier bei „Adios Nonino“, bemerkenswert hier auch solistische Partien von Praxedis Dorer. Schwungvoll und vielseitig war die irische Suite des Komponisten Matyas Seiber, eine Original-Komposition für Akkordeon. Besinnliche Volkslied-Melodien waren darin ebenso enthalten wie typisch irische Tänze.

Musical-Melodien erklingen

Schwungvoll ging es weiter mit Musical-Melodien aus „Starlight Express“ von Andrew Lloyd Webber. Auch hier war das Orchester wieder gefordert, weil die verschiedenen Eisenbahn-Züge mit ganz unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen charakterisiert wurden. Dass dieses Stück auch beim Publikum sehr gut ankam, zeigte nicht nur der reichliche Applaus, sondern auch die Tatsache, dass bei diesem Wunschkonzert des Harmonikavereins diese Komposition die zweitmeisten Stimmen erhielt.

Stehender Applaus für die Darbietungen

Am beliebtesten bei den Besuchern war aber „Music“ von John Miles. Zum Abschluss erklangen zwei Titel aus dem Musical-Film „Sister Act“. Das Publikum bedankte sich mit Standing Ovations beim Orchester für die gelungene Darbietung, vor allem aber sicherlich auch bei Dirigentin Conny Henkemeyer für zehn Jahre erfolgreiche Akkordeonmusik in Vöhrenbach. Nach einem solchen Beifall konnte das Orchester erst nach zwei weiteren Zugaben von der Bühne gehen. Zum einen erklang hier „I will survive“ und, praktisch als Motto für das Abschiedskonzert, „Thank you for the Music“ (Dankeschön für die Musik).