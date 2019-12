von Hartmut Ketterer

Die Aufmerksamkeit, die normal nur der Pfarrer hat, wenn er von der Kanzel predigt, bekam der Musikverein Urach bei seinem Kirchenkonzert. Es war mucksmäuschenstill.

Ideale Voraussetzungen

So hatte Dirigent Philipp Schönstein und seine Musiker ideale Voraussetzungen, um sich zu konzentrieren. Und die Zuhörer im fast vollen Gotteshaus hatten beste Bedingungen, die Musikstücke ohne Nebengeräusche genießen zu können. Obendrein profitierte das Orchester von der guten Akustik der Pfarrkirche Allerheiligen.

150 Zuhörer genießen das Konzertereignis

Jedes Musikstück erhielt so eine besondere Note. Ein musikalisches Weihnachtsgeschenk und zudem Vorfreude auf Neujahr bescherten die einheimischen Musiker den etwa 150 Zuhörern bestimmt mit dem „Kaiserwalzer“. Bei den Klängen, die fast jeder kennt, hatte man fast das Gefühl, dass man nicht in Urach ist, sondern den Wiener Philharmonikern beim Neujahrskonzert zuhört.

Purer Wohlklang

Doch auch schon der Konzertauftakt mit dem berühmten Lied „Little Drummer Boy“ war purer Wohlklang. Harmonisch ließ Dirigent Schönstein sein Orchester ertönen und als Trommler marschierten Jan und Tobias Kienzler durch den Mittelgang der Kirche, um dann im Orchester die Schlagstöcke weiter wirbeln zu lassen.

In bester Spiellaune

Aber nicht nur das Orchester wusste beim erneuten Kirchenkonzert zu glänzen. Hornist Markus Dannecker zeigte sich ebenfalls in bester Spiellaune und verzauberte die Zuhörer in der Allerheiligen Kirche mit der Komposition „Romance“ opus 36.

Hornist Markus Dannecker meistert gekonnt sein Solo beim Kirchenkonzert des Musikvereins Urach. | Bild: Hartmut Ketterer

Dramatische Geschichte mit Musik erzählt

Eine wunderbare Geschichte um Drachenkampf und daraus werdende Freundschaft kündigte darauf Moderatorin Heide Bertl an. Kein leichtes Spiel für die Musiker. Doch dramatische Orchesterklänge, die nach und nach in Harmonie übergingen, ließen die Zuhörer erahnen, dass auch ein kleiner Junge nach einer Tollpatschigkeit zu einem Helden werden kann.

Eingeladen zum Mitsummen

Vom Drachenkampf zum Mitsummen aufgefordert wurden die Gäste bei „Cinderella‘s dance“. Besonders das Hauptthema mit der Filmmusik „Küss mich, halt mich, lieb mich“ machte es den Konzertgästen leicht, leise die Melodie mitzusingen.

Starker Schlusspunkt

Einen starken Schlusspunkt legte Dirigent Schönstein mit den Noten „Tirol 1809“ auf. Schon einmal hatte der Musikverein dieses dreisätzige Werk im Dorfgemeinschaftshaus gespielt. Die Akustik im Dorfgemeinschaftshaus und Gotteshaus trennen jedoch Welten – eindeutig zum Vorteil der Kirche. Die Szenen um die Tiroler Freiheitskämpfe und die musikalische Umsetzung ließen dieses Stück unbestritten zu einem der Höhepunkte dieses Kirchenkonzertes werden, bei welchem den 44 Musikern einiges abverlangt wurde.

Viele Dankesworte

Der Applaus zeigte, dass die intensive Probenarbeit mit dem Ergebnis eines hörenswerten Konzertes bestens fruchtete. Etliche Dankesworte, verbunden mit Präsenten, äußerte Manfred Bertl vom Vorstandsteam am Ende des Konzertes an Dirigent Philipp Schönstein für die gute Vorbereitung, an Susanne Schoblies, die wieder aus Ulm angereist war, um die ehemaligen Musikerkollegen an der Oboe zu unterstützen, und an Querflötistin Birgit Winterhalder von der Trachtenkapelle Hinterzarten sowie an Moderatorin Heide Bertl.

Gelungener Abschluss

An Pfarrer Martin Schäuble ging ebenso ein Dankeschön für die Überlassung des Konzerthauses. Die schöne Melodie von „You raise me up“ lautete dann die Zugabe nach dem gelungenen und mit viel Beifall bedachten Kirchenkonzert. Abschließend gab es die Möglichkeit, eine Spende abzugeben. Und wer noch nicht nach Hause wollte, nutzte das Angebot für das leibliche Wohl im Dorfgemeinschaftshaus.