von Hartmut Ketterer

Eigentlich hätten die Uracher Floriansjünger ihr Frühlingsfest umtaufen müssen, denn die Landschaft im Urachtal erinnerte am Sonntag mehr an Winteranfang. Die Gäste hielt das jedoch nicht davon ab, der Feuerwehr einen Besuch abzustatten.

Köche haben viel zu tun

So gab es um die Mittagszeit, als die Uracher Musiker unter der Leitung von Philipp Schönstein zum Frühschoppen aufspielten, das gleiche Bild wie sonst. Der Saal im Dorfgemeinschaftshaus war voll. Entsprechend eingespannt waren Feuerwehrköche und Bedienungen, um Schnitzel und Currywurst mit Pommes im Minutentakt aufzutragen. Teilortskommandant Stefan Demattio freute sich bei der Begrüßung über die vielen Gäste, darunter etliche Kameraden benachbarter Feuerwehren. Derweil wechselte Ehrendirigent Lothar Mai zwischen den Musikstücken vom Instrument zum Mikrofon und übernahm in humorvoller Weise die Moderation.

Vorführungen

Gegen 14.30 Uhr wurden die einheimischen Musiker abgelöst und der Musikverein Schönenbach spielte zur Unterhaltung auf. Im Freien bot die Jugendfeuerwehr Vöhrenbach mit Jugendleiter Moritz Winker und anderen Feuerwehrkameraden eine Vorführung. Der Feuerwehrnachwuchs hatte dazu einen Hindernisparcours mit Tret-unimogs für Kinder aufgebaut. Weiter demonstrierten die jungen Feuerwehrmänner eine Staubexplosion und zeigten, wie das Löschen von brennbaren Flüssigkeiten, wie Benzin oder Spiritus, zu handhaben ist. Drinnen im Gemeindesaal war jetzt Kaffeezeit und die selbst gebackenen Kuchen und Torten waren wie gewohnt der Renner.

Preise verlost

Für Spannung sorgte Teilortskommandant Stefan Demattio bei der Verlosung zum Festausklang. Ben Dannecker übernahm die Rolle der Glücksfee. Über den Hauptpreis, 200 Euro in bar, freute sich der Uracher Klemens Muckle. Emma Winterhalder, ebenfalls aus Urach, darf einen Rundflug unternehmen. Der dritte Preis, ein Gutschein für das Badeparadies Titisee, ging an Dominik Maier aus Furtwangen. Fazit der viel beschäftigten Uracher Floriansjünger und Helfer: Auch bei winterlichen Temperaturen draußen war das Frühlingsfest in der Halle ein Erfolg.