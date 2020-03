von Hartmut Ketterer

Um in Zeiten starker Trockenheit die Wasserversorgung in Vöhrenbach aufrecht zu erhalten, ist die Installierung einer Verbundleitung an das Furtwanger Wassernetz seitens des Gemeinderates beschlossen worden.

Verlegung entlang der Bregtaltrasse

Derzeit werden die blauen Kunststoffrohre mit 12,5 Zentimeter Durchmesser entlang der Bregtaltrasse vom Luisenhof Richtung Furtwangen von der Firma Behringer verlegt. Gegenüber des Hauses Fehrenbach im Schönenbacher Untertal wird die Leitung an das Furtwanger Netz angeschlossen. In der Nähe des Luisenhofes erfolgt der Anschluss an die Vöhrenbacher Wasserversorgung.

Versorgung nur bei genügend Reserven in Furtwangen

Das Wasser aus Furtwangen wird jedoch nur Richtung Vöhrenbach fließen, wenn die Wasserversorgung in Furtwangen noch genügend Reserven hat. Das ist in einem Vertrag so geregelt.

Kosten sparen mit zeitgleicher Kabelverlegung

Mit der Verlegung der Wasserrohre werden gleichzeitig Leerrohre für die Breitbandversorgung mitverlegt. Dadurch kann die Stadt Vöhrenbach erhebliche Kosten sparen.

Mögliche Ausfälle wegen der Pandemie im Blick

Ob die Arbeiten für das Verlegen der Wasserrohre und Leerrohre für das Breitband wie geplant vonstatten gehen, ist jedoch aufgrund der Corona-Pandemie mit einem Unsicherheitsfaktor verbunden.

Wie Bürgermeister Robert Strumberger auf Nachfrage ausführte, findet in der kommenden Woche eine Besprechung mit der beauftragten Firma statt. Dabei wird auch zur Sprache kommen, wie sich Krankheitsfälle bei Mitarbeitern oder Materialbeschaffungsprobleme auf den Gesamtablauf der Arbeiten auswirken.

Vor 35 Jahren wurden übrigens schon einmal Rohre entlang der Bregtaltrasse verlegt. Damals installierte man die Erdgasleitung von Furtwangen nach Vöhrenbach.