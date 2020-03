von Hartmut Ketterer

Keine Angst vor dem gegnerischen Sturm haben normalerweise die Kicker des Sportvereins Hammereisenbach. Doch vor dem Sturm Sabine musste man kapitulieren.

Regenwasser beschädigt den ganzen Unterstand

Der Sturm hat das komplette Dach des Unterstandes am Sportplatz weggefegt. Durch den vielen Regen danach sind Decken und isolierte Wände voll mit Wasser gelaufen und der Boden stand 20 Zentimeter unter Wasser.

Hammereisenbacher Feuerwehr packt mit an

Um weiteren Schaden an dem Unterstand zu verhindern, deckten Vereinsmitglieder mit Hilfe der Hammereisenbacher Feuerwehr das beschädigte Dach gleich mit einer Folie ab. Erst danach konnte der Sportverein eine Schadensaufnahme vornehmen – mit einer ernüchternden Bilanz.

Der Sturm Sabine hat das komplette Dach des Unterstandes weggefegt. Zur Verhinderung weiterer Schäden ist vorerst eine Folie aufgebracht. | Bild: Harmut Ketterer

Stadt Vöhrenbach hilft bei Entsorgung

So musste das völlig durchnässte Wandisoliermaterial entfernt und anschließend entsorgt werden. Die Entsorgung des Isoliermaterials wie auch die Entsorgung der zerstörten Bitumendachfolie übernimmt die Stadt Vöhrenbach.

Neue Dacheindeckung und Wandisolierung

Um alles wieder auf Vordermann zu bringen, also eine neue Dacheindeckung und Wandisolierung einzubauen, hat der Sportverein eine erste Kostenschätzung vorgenommen. Die liegt bei sage und schreibe etwa 18 000 Euro für Material und Einbau.

Keine Versicherung möglich

Man wird sich nun fragen, warum war das Objekt nicht versichert? Auf diese Frage gibt der Vorsitzende des Sportvereins, Heiko Martin, eine klare Antwort. Der Unterstand liege im Überschwemmungsgebiet und da würden die Versicherungen einen Vertragsabschluss ablehnen.

Schreiben an die Vereinsmitglieder

In diesen Tagen wurden nun die Vereinsmitglieder angeschrieben mit der Bitte, Unterstützung für die Bewältigung dieser enormen Kosten zu geben. Zwar versuchen die Sportvereinsmitglieder, mit Eigenleistungen die Kosten so niedrig wie möglich gestalten, doch schon alleine der Materialaufwand wird die Vereinskasse stark belasten.