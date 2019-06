von Stefan Heimpel

Nicht nur der Geburtstag der Stadt Vöhrenbach und das 200. Jubiläum der Vöhrenbacher Stadtkapelle wurde am vergangenen Festwochenende gefeiert, auch die Bläserjugend kann auf 30 Jahre zurückblicken. Dies war der Anlass, den Samstag tagsüber ganz den Nachwuchsmusikern zu widmen.

Die Veranstalter – und eigentlicher Anlass des ganzen Umzugs – sind selbstverständlich beim Umzug mit dabei: die Bläserjugend der Vöhrenbacher Stadtkapelle. | Bild: Stefan Heimpel

Eine ganze Reihe von Jugendkapellen aus der Region war dazu in Vöhrenbach zu Gast. Höhepunkt war gleich zum Auftakt ein Festumzug der Jugendkapellen vom Rathaus zum Festzelt. Neben der Bläserjugend Vöhrenbach waren noch sechs weitere Jugendkapellen aus der Region nach Vöhrenbach gekommen und beteiligten sich an dem Umzug. Weitere Jugendkapellen waren am Nachmittag bei der Spiel-Olympiade mit dabei.

Weitere Nachwuchsgruppen dabei

Am Umzug nahmen auch drei weitere Nachwuchsgruppen Vöhrenbacher Vereine teil: die Jugendfeuerwehr, die Jugend des FC Vöhrenbach und der Nachwuchs des Harmonikavereins Wälderbuebe Linach. Im Festzelt zogen die Kapellen einzeln ein und wurden jedes Mal von einem großen Publikum mit reichlich Beifall empfangen. Anschließend ging es weiter mit Spiel und Spaß.

Buntes Programm mit verschiedenen Spielen

Das Team der Vöhrenbacher Bläserjugend unter der Regie von Jugendvorstand Jens Mantel hatte ein buntes Programm mit verschiedenen Spielen vorbereitet. Insgesamt 14 Gruppierungen beteiligten sich an dieser Spaß-Olympiade im Festzelt. Aber auch der Rummel vor dem Zelt war natürlich bei der Jugend sehr beliebt.

Auch andere Gruppierungen beteiligten sich an diesem Umzug des Nachwuchses, hier die Jugend des FC Vöhrenbach. | Bild: Stefan Heimpel

Parallel zur Olympiade gaben einige Jugendkapellen mit kurzen Konzerten auf der Bühne einen Einblick in ihre erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Denn Blasmusik boomt bei der Jugend offenbar. Und die vielen Festbesucher zeigten sich von der Leistung der Kapellen beeindruckt. Am Ende stand die Siegerehrung. Gewinner der Olympiade wurde die Jugendkapelle Furtwangen, sie erhielt eine Privat-Vorstellung in den Krone-Lichtspielen in Triberg. Der zweite Preis, ein Gutschein für das Trampolin-Zentrum am Feldberg, ging an die Jugend der Stadtharmonie Villingen.

35 Mitglieder in der Bläserjugend

Die Bläserjugend Vöhrenbach wurde vor 30 Jahren gegründet, nachdem es vorher schon ähnliche Formationen in der Stadtkapelle gegeben hat. Aktuell hat die Bläserjugend 35 aktive Mitglieder in der Kapelle, dazu kommen zehn Zöglinge, die noch in der Ausbildung sind.

Junge Musiker gesucht

Die Proben der Bläserjugend finden jeweils am Freitag um 18 Uhr im Probelokal der Stadtkapelle (Langenbacher Schulhaus) statt. Jederzeit sind auch neue Interessenten für eine musikalische Ausbildung willkommen. Besonders gesucht werden junge Musiker mit Interesse an Tuba, Waldhorn und Schlagzeug.

Einladung zur Schnupperprobe

Als Infoabend für interessierte Jugendliche und ihre Eltern veranstaltet die Bläserjugend am Dienstag, 2. Juli, 18 Uhr, im Probelokal eine Schnupperprobe. Hier werden die Instrumente vorgestellt, die Kinder haben aber auch die Möglichkeit, erste Versuche mit dem jeweiligen Instrument zu starten. Weitere Infos zur Bläserjugend und ihrer Ausbildung gibt es bei Jugendleiter Jens Mantel, Tel. 0174/6 62 98 14 35.