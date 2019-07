Die DLRG Vöhrenbach veranstaltet am Sonntag, 28. Juli, bei schönem Wetter das erste Rennen für Stand-Up-Paddler (SUP) auf dem Linachstausee. Die Anmeldung ist ab 13.30 Uhr möglich, das Rennen beginnt um zirka 14.30 Uhr. Gegen eine Startgebühr von 5 Euro (unter 16 Jahren frei) gibt es die Möglichkeit „1. SUP Board Champion vom Linachstausee“ zu werden und dabei die DLRG Vöhrenbach zu unterstützen. Die Strecke führt vom Einlauf bis zu einer Wendeboje vor der Staumauer und zurück zum Ziel (Startpunkt). Die Festlegung der Startreihenfolge und welche Kategorien es genau geben wird, wird kurzfristig, je nach Teilnehmerfeld, entschieden. Gegen 16 Uhr ist die Siegerehrung geplant.

Ausweichtermin 4. August

Bei schlechtem Wetter ist als Ausweichtermin der 4. August eingeplant. Wer kein eigenes Board hat, kann trotzdem teilnehmen, vor Ort werden ein paar Leihboards zur Verfügung stehen. Wer also nach dem Wegstellen der Langlaufski einen spannenden Ausgleich sucht, schwimmen kann und sich nicht so schnell vom Brett werfen lässt, ist zum ersten SUP-Board-Rennen eingeladen. Jeder, der das Ziel erreicht, erhält eine kleine Erinnerung. „Eine Mordsgaudi wird es auf jeden Fall werden“, versprechen die Veranstalter. Weitere Informationen, auch darüber, ob das Rennen stattfindet, gibt es im Internet unter https://voehrenbach.dlrg.de/sup-rennen/