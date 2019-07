von Siegfried Kouba

Auf Informationstour in seinem Wahlkreis ist der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (CDU) in Begleitung seines Wissenschaftlichen Mitarbeiters Günter Vollmer. Jetzt besuchte er Vöhrenbach und ließ sich von Bürgermeister Robert Strumberger über anstehende Themen unterrichten.

Straßen-Baustellen als Millionen-Projekte

Zunächst traf man sich bei der Baustelle Krankenhausstraße, eines der Projekte im Volumen von 2,5 Millionen Euro neben der Villinger Straße mit 1,2 Millionen Euro, jeweils einschließlich Breitbandversorgung. Danach traf man sich im Sitzungssaal des Rathauses zum Gedankenaustausch. Einen ganzen Katalog an Anliegen hatte die Verwaltung zusammengestellt.

Stadt stößt mitunter an Grenzen

Dem Rathaus-Chef ging es vor allem um die eigenen Leistungen der 3825 Einwohner zählenden Kommune, ihre finanzielle Situation und um abzurufende Zuschüsse aus verschiedenen Töpfen, was nicht immer leicht sei. Trotzdem wolle man nicht jammern, sondern stolz auf Erreichtes sein. Aber: Man stoße auch an Grenzen. So seien Zuschüsse auch bei Wasser- und Abwasserprojekten nötig. Kostenrahmen könnten wegen langer Baudauer und derzeitiger Beanspruchung der Baubranche kaum eingehalten werden.

Schulsanierung und etliche weitere Vorhaben

Bedeutung haben auch die Linachtalsperre und vor allem die Schulsanierung mit geschätzten Kosten von rund fünf Millionen Euro. Beim Breitbandausbau hoffe man auf rasch zu zahlende 80 Prozent Zuschuss. Planungen gebe es auch zu Kindergarten und Feuerwehr. Und froh ist man über das interkommunale Projekt mit Furtwangen.

Wasserversorgung braucht Verbesserungen

Im Bereich Wasserversorgung bedürfe es neuer Leitungen. 800 000 Euro müssten her, um die Wasserversorgung zu garantieren.

Bei Datenschutz und Flüchtlingszuteilung drückt der Schuh

Bei der Datenschutz-Grundverordnung bemängelte Bürgermeister Strumberger den bürokratischen Aufwand, der Nerven und Zeit koste. Ferner fehle die Übersicht bei der Zuteilung von Asylbewerbern.

Gut läuft es etwa beim Thema Wohnen

Positiv sah der Schultes Wohnraumbeschaffung, betreutes Wohnen, die Sanierung der Festhalle, die ärztliche Versorgung und Infrastruktur.

Wo sich Bundes- und Kommunalpolitik berühren

Dass Bundes- und Kommunalpolitik Berührungspunkte haben, bestätigte Thorsten Frei. Jeweils 5,5 Milliarden Euro würden für Digitalisierung an Schulen und die Qualitätssteigerung der Kindertagesstätten ausgegeben. In Baden-Württemberg sei die Versorgung mit Kindertagesstätten auch durch die Kirchen gesichert. Qualität und Flexibilität seien wichtig.

Lob gab es für das hiesige Schwimmbad und bezüglich des Datenschutzes seien Vereine und kleine Betriebe von Abmahnungen ausgenommen. In puncto Asyl sollen das Einwanderungsgesetz und das Rückkehrgesetz Klarheit schaffen.

Hummel sieht Vöhrenbach abgehängt

Die Mängel im Bereich Bildungspolitik, die auch die hiesige Schule betrifft, und des Öffentlichen Personennahverkehrs sprach Peter Hummel an. Er fühle Vöhrenbach „abgehängt“.