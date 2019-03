von Hans-Jürgen Kommert

Womöglich wird der Fernsehsender RTL in Vöhrenbach am 8. März um 20.15 Uhr einen Zuschauer­rekord einfahren. Immerhin ist Lorenzo Voppichler ein echter Vöhrenbacher, ins Finale der Trampolin-Show „Big Bounce“ gesprungen – und wird dort jetzt zum zweiten Mal auftreten.

Seine Mutter brachte ihn auf die Idee

Wie aber kommt ein Schwarzwälder dazu, bei einem solchen Format anzutreten – noch dazu einer, der eigentlich wegen seines Sports die Sendung nie sehen konnte? Schuld sei Mutter Barbara, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich habe die Sendung gesehen und meinem Sohn gesagt, das wäre doch etwas für dich“, erzählt die Mutter munter. Sie war auch schon in den Vorläufen dabei, denn so ganz einfach kommt man doch nicht ins Finale der spektakulären Trampolin-Show.

Anfangs 6000 Bewerber

„Beworben haben sich rund 6000 Männer und Frauen“, schilderte Lorenzo den Beginn. Von denen seien etwa 3000 zu den Castings eingeladen worden. Letztlich seien dann jeweils rund 65 Sportler in die sechs Vorlauf-Shows eingeladen worden. „Die Sendungen wurden alle in Breda in Holland aufgenommen, auch das Finale findet dort statt“, erzählt Lorenzo Voppichler.

„Der fliegende Schwarzwälder“

Mit spektakulären Sprüngen sorgte er im Vorlauf, der am 25. Januar gesendet wurde, für die zweitbeste Zeit und wurde von den Moderatoren als der „fliegende Schwarzwälder“ tituliert.

Siegprämie von 100 000 Euro winkt

Zunächst habe es ein Duell gegeben, im zweiten Lauf durfte der Sieger alleine starten, dabei zählte die erreichte Zeit. Am Freitag, 8. März, ab 20.15 Uhr wird Voppichler im Finale mit 41 anderen jungen Männern (und nur einer Frau) um die Siegprämie von 100 000 Euro kämpfen.

Souverän die Vorläufe gemeistert

Und wenn es nicht klappen sollte mit dem Final-Erfolg? Dann sei es wenigstens eine tolle Erfahrung gewesen, stellt der Turner heraus. Es sei eine große Herausforderung gewesen, die er zumindest in den Vorläufen souverän gemeistert habe.

Familie fiebert mit

„Ich habe schon in meinen Vorläufen mein Bestes gegeben, und das werde ich im Finale wieder tun; auch meine Familie wird dabei sein und mitfiebern“, freut sich das 21-jährige Mitglied des Turnvereins Furtwangen auf die Herausforderung.