von Stefan Heimpel

Vöhrenbach – Wichtiger Besuch aus dem Himmel – und das Vöhrenbacher Rathaus hat geschlossen: Dies berichteten die beiden als Engel auf die Erde zurückgekehrten Gepäckträger – beide heißen Aloisius – von der Leiter herab vor der Vöhrenbacher Pfarrkirche. Sie seien in Vöhrenbach angekommen, doch bereits am Freitagmittag sei das Rathaus geschlossen und niemand mehr erreichbar. Mit dieser frustrierten Feststellung begannen die zwei Vöhrenbacher Narren das traditionelle Ausrufen der Fasnet.

Ein weiteres Narren-Duo (René Zandomeni und Zeno Mahler) tritt als Garde-Mädchen auf, die sich bei der Vöhrenbacher Garde vergeblich beworben hatten. Das verstehe einer – die beiden sehen doch so närrischadrett aus. | Bild: Heimpel Stefan

Nach dem fröhlichen Gottesdienst mit den Narren in der Pfarrkirche versammelten sich die Gottesdienstbesucher vor der Kirche, um den Start des Ausrufens zu erleben. Traditionell stiegen hier die beiden Aloisiusse (Achim Kirner und Martin Mahler) auf die Leiter, um ihre närrische Ansprache an das Volk zu richten. Das Ausrufen verlief aber in diesem Jahr erneut in der neuen Version, bei der nur noch die erste Station im Freien auf der Leiter vor der Kirche stattfindet. Die übrigen Vorträge fanden dann in den vier Vöhrenbacher Lokalen statt. Denn 2017 hatte miserables Wetter mit Schneeregen zum Abbruch der traditionellen Veranstaltung gezwungen und auch im vergangenen Jahr bestätigte das nasskalte Wetter die Entscheidung, das Ausrufen nun in neuer Form närrisch zu veranstalten.

Neues Ausrufen bewährt sich

In diesem Jahr hätte das Ausrufen aufgrund des Wetters wieder einmal in der traditionellen Form im Freien stattfinden können, doch die neue Art mit dem Ausrufen in den Lokalen hat sich inzwischen durchgesetzt. Die übrigen vier Ausrufer-Gruppen mussten daher ihre Vorträge gleich mehrfach halten im Gasthaus „Engel“, im „Ratskeller“ und in „Ellens Bistro“ sowie im Gasthaus „Ochsen“. Im „Ochsen“ war in diesem Jahr auch die Stadtkapelle zu Gast und sorgte unter der Leitung von Bernd Brugger mit Narrenmarsch, Stimmungsliedern und Schunkelrunden für Stimmung.

Als Höhepunkt schildern zwei Bergleute aus der Vöhrenbacher Silbergrube (Sven Schätzle und Antal Szegö) von der neuen Knappenzunft, wie man in Vöhrenbach noch viele weitere „historische“ Zünfte schaffen könnte. | Bild: Heimpel Stefan

Die Narren hatten in ihren originellen Kostümen wieder einiges zu berichten. Auf der Leiter vor der Kirche erklärten beispielsweise die beiden Aloisiusse, dass sie hier nur deshalb als Engel auftreten dürfen, weil sie die Heiligsten im Elferrat seien. Im Himmel selbst habe es ihnen gar nicht so gut gefallen, da gab es nicht einmal Bier zum Abendessen. Sie gingen dann auf das Vöhrenbacher Fasnet-Programm ein und nahmen sich auch das Prinzenpaar vor und machten mit einigen Andeutungen auch auf das Programm des Kappenabends neugierig.

Ein weiteres Narren-Duo (René Zandomeni und Zeno Mahler) trat als Garde-Mädchen auf, die sich bei der Vöhrenbacher Garde vergeblich beworben hatten. Sie hatten unter anderem einigen Spott über die Mitglieder der Garde zu berichten. Drei gelehrte Herren (Bernd Sickinger, Tim Sickinger und Daniel Weißer) ließen sich dann über das schnelle Internet aus, das es zwar in Hammereisenbach gibt, aber noch immer nicht in Vöhrenbach. Der Hammer sei offensichtlich moderner. Sie spekulierten unter anderem, welche fragwürdigen Inhalte die Hammereisenbacher nun mit dem schnellen Internet nutzen. Aber auch ein Seitenhieb auf Pfarrer Schäuble fehlte nicht, für den es zum Glück auf der Strecke nach Hammereisenbach keinen Blitzer gebe.

In diesem Jahr ist die Stadtkapelle unter der Leitung von Bernd Brugger im Gasthaus "Ochsen" zu Gast und sorgt mit ihrer Musik für Stimmung. | Bild: Heimpel Stefan

„Nudler“ Kurt Heizmann, der als Hahn auch in den Lokalen oben auf der Leiter stand, zeigte sich sehr unzufrieden mit dem Vöhrenbacher Fasnet-Motto, das die Stadtkapelle mit ihrem Jubiläum und damit die Musik in den Mittelpunkt gestellt habe. Denn er sei absolut unmusikalisch und philosophierte hier über Möglichkeiten, Krach zu machen.

Und schließlich als Höhepunkt kamen zwei Bergleute aus der Vöhrenbacher Silbergrube (Antal Szegö und Sven Schätzle). Sie schlugen vor, auch in Vöhrenbach neue Narrenzünfte ins Leben zu rufen, entsprechende traditionelle Bezüge gebe es genügend – wie die Müller-Gilde vom Mühleplatz, die Bruderkirchle-Mönche, die Schwanen-Reiter aus dem Freibad oder eben wie sie selbst die Knappen-Gilde. Nach diesen verschiedenen närrischen Referaten ging es dann in den Lokalen noch fröhlich weiter.